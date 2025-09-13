RUSIJA ŠIRI RAT

Zelenski Europi: Nemojte čekati Šehide da donesete odluke

B. S. / Hina

13.09.2025 u 22:43

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski Izvor: EPA / Autor: Stringer
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij optužio je Rusiju za širenje rata nakon narušavanja zračnih prostora u susjednim zemljama, Poljskoj i Rumunjskoj.

Ruska vojska znala je kamo točno njezini dronovi lete, i to nije bila samovolja podređenih zapovjednika, napisao je Zelenski na Telegramu. "Rusija očigledno širi rat."

Taj pristup zahtijeva preventivno djelovanje Zapada. Rusija mora osjetiti posljedice, inzistira Zelenski.

Ponovno je pozvao na sankcije i carine protiv ruske trgovine o kakvima govori američki predsjednik Donald Trump.

No rekao je da je također potrebno uspostaviti zajednički sigurnosni sustav.

"Ne čekajte desetke Šahid dronova i balističkih projektila da napokon donesete odluke", poručio je Europljanima.

Ukrajinski predsjednik već je izrazio stav o sankcijama u večernjem obraćanju. Rekao je da je potrebno smanjiti trgovinu ruskom naftom kako bi se smanjila ruska sposobnost vođenja rata.

U tome kontekstu pohvalio je Trumpov prijedlog za zajedničkim djelovanjem protiv Rusije. "Pozivam sve partnere da prestanu tražiti isprike da ne uvedu ovu ili onu sankciju - pozivam sve njih: Europu, SAD; GZ i G20", rekao je.

