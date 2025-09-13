Zelenski: Propali su ruski pokušaji u Sumi, i to uz velike gubitke

Tri osobe su poginule u ranojutarnjem ruskom napadu u petak u sjevernoj ukrajinskoj regiji Sumi, izvijestio je regionalni dužnosnik, dok je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da su pokušaji Moskve da napreduje u tom području propali uz velike gubitke
Ruske snage sudjeluju u dugom, iscrpljujućem prodoru duž fronte od 1.000 kilometara kroz istočnu Ukrajinu, ali su posljednjih mjeseci pokušale steći uporište u područjima poput Sumija, pogranične regije uz rusku Kursku regiju. Osvojili su niz sela u blizini granice i izložili veće gradove, čestom granatiranju.
Guverner regije Sumi Oleh Hryhory rekao je da je u napadu dronom i raketama rano ujutro ubijeno troje stanovnika u ili blizu grada, a petero ih je ozlijeđeno. No Zelenski, citirajući glavnog ukrajinskog vojnog zapovjednika Oleksandra Sirskog, rekao je da su rusku operaciju u regiji "naše snage potpuno osujetile".
"Borbe se nastavljaju u pograničnim područjima Sumske regije, ali ruska grupacija u smjeru Sumija izgubila je ofenzivne sposobnosti kao rezultat pretrpljenih gubitaka", napisao je na Telegramu.
Zelenski je izvijestio o uspjesima u drugim operacijama u posljednjih tjedana te da kijevske snage također aktivno odbijaju ruske trupe u Donjecku i Zaporožju, dva glavna područja na prvoj crti bojišnice.
Rusko Ministarstvo obrane priopćilo je da su njihove snage zauzele novo selo, Ternove, u Dnjepropetrovskoj regiji u središtu Ukrajine, i to je bio drugi dan zaredom da je Rusija izvijestila o zauzimanju sela u toj regiji.
Ukrajina je u javnim izjavama naglasila svoje napore da spriječi Ruse da tamo zauzmu bilo kakav položaj.
Popularni ukrajinski ratni blog DeepState, koji koristi izvješća otvorenih izvora za praćenje vojnih položaja, izvijestio je o ruskim dobicima u blizini Ternova i barem jednog drugog sela u tom području, dok je drugi vojni bloger izvijestio da su ukrajinske snage vratile jedno selo u regiji od ruskih trupa.