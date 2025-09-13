Zelenski: Propali su ruski pokušaji u Sumi, i to uz velike gubitke

Ruske snage sudjeluju u dugom, iscrpljujućem prodoru duž fronte od 1.000 kilometara kroz istočnu Ukrajinu, ali su posljednjih mjeseci pokušale steći uporište u područjima poput Sumija, pogranične regije uz rusku Kursku regiju. Osvojili su niz sela u blizini granice i izložili veće gradove, čestom granatiranju.

Guverner regije Sumi Oleh Hryhory rekao je da je u napadu dronom i raketama rano ujutro ubijeno troje stanovnika u ili blizu grada, a petero ih je ozlijeđeno. No Zelenski, citirajući glavnog ukrajinskog vojnog zapovjednika Oleksandra Sirskog, rekao je da su rusku operaciju u regiji "naše snage potpuno osujetile".

"Borbe se nastavljaju u pograničnim područjima Sumske regije, ali ruska grupacija u smjeru Sumija izgubila je ofenzivne sposobnosti kao rezultat pretrpljenih gubitaka", napisao je na Telegramu.