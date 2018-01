Zbog arbitraže Slovenci doživljavaju Hrvatsku 'nevjerodostojnom' i 'problematičnom' susjedom

Tri četvrtine Slovenaca slaže se sa stavom svoje vlade da Hrvatsku treba tužiti ako ne provede arbitražnu presudu o granici, a većina ih susjednu državu doživljava kao 'nevjerodostojnu' ili 'problematičnu', sudeći prema internet-anketi čije je rezultate u ponedjeljak objavilo ljubljansko 'Delo'

Visoku potporu ispitanih svojoj vladi pokazalo je i pitanje podržavaju li njenu najavu da će, također zbog arbitraže, blokirati ulazak Hrvatske u Schengenski prostor i OECD. Za blokadu kao oblik pritiska na Hrvatsku 'da počne poštivati arbitražu i međunarodno pravo' izjasnilo se 83 posto od 520 ispitanika u anketi provedenoj u drugoj polovici prošlog tjedna.

Kako navodi vodeći slovenski list, takav je rezultat ankete vjerojatno odraz razočaranja onih koji su vjerovali da su se odnosi s Hrvatskom nakon potpisivanja arbitražnog sporazuma 2009. godine 'normalizirali', dok se sada opet povećava broj 'incidenata u Piranskom zaljevu' i obostrana zaoštrena retorika. Zbog te situacije i sam predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker smatra da s implementacijom arbitražne presude treba požuriti i da to nije samo bilateralni nego i europski problem, navodi 'Delo', te dodaje da je sve to u zadnje vrijeme utjecalo i na to kako Slovenci gledaju na Hrvatsku.