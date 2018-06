Zašto Viktor Orban tiho kupuje medijske kuće diljem srednje i istočne Europe?

Kako je Angela Merkel preživjela prvo roštiljanje u Bundestagu, a čelnik Alternative za Njemačku (AfD) Alexander Gauland ostao gol zbog primjedbe o nacistima i Hitleru. Viktor Orban tiho kupuje medijske kuće diljem srednje i istočne Europe da proširi svoje nacionalističke ciljeve. U najskupljoj britanskoj brakorazvodnoj parnici sud je naredio ruskom milijarderu Farhadu Ahmedovu da ženi ostavi jahtu vrijednu pola milijarde dolara. Zašto su organizatori Miss Amerike nakon stotinu godina natjecanja ukinuli kupaće kostime? Zanimljive vijesti iz tjedna na izmaku čitajte u pregledu Davorke Grenac

Nakon slovenskih parlamentarnih izbora, na kojima je kao relativni pobjednik isplivao Janez Janša , čime Europa dobiva još jednog desnog populista, The New York Times piše o tome kako mađarski premijer Viktor Orban tiho kupuje medijske kuće diljem srednje i istočne Europe da proširi svoje nacionalističke ciljeve, antiimigrantsku politiku i potkopa EU. Posljednje dvije godine mađarski su biznismeni - 'produžene Orbanove ruke', kako ih zove bivši slovenski predsjednik Milan Kučan - investirali ili pokrenuli pregršt desnih medija u Sloveniji i Makedoniji, među njima slovenski senzacionalistički tabloid Skandal24 i mrežu Nova24TV, a u Makedoniji AlfaTV i nekoliko desnih portala.

Luna je jahta vrijedna 500 milijuna dolara. Ima health spa, dva helikoptera, sobe za 18 gostiju (i 50 članova posade), ugrađen proturaketni sustav, sustav protiv napada dronovima, prozore neprobojne za metke i vrata neprobojna za bombe. Vlasnik joj je ruski oligarh Farhad Ahmedov , ali od prošlog tjedna više nije jer ju je britanski sudac Višeg suda dodijelio Ahmedovoj bivšoj supruzi Tatjani u najskupljem razvodu u Britaniji. Prije dvije godine niži sud je Tatjani dodijelio 646 milijuna dolara od zajedničke imovine, no oligarh je to odbio tvrdeći da je od nje razveden još u Rusiji prije 14 godina te da ne priznaje odluke britanskih sudova, iako mu Britanci sude jer se doselio njima.

Prvi put od 1921., kada je u Atlantic Cityju krenulo natjecanje Miss Amerike, a u svjetlu pokreta MeToo, natjecateljice se neće pojaviti u kupaćim kostimima, priopćili su prošlog utorka organizatori. Promjenu je odobrio upravni odbor u sastavu devet žena i dva muškarca. Ne zna se što o tome misli bivši vlasnik natjecanja Miss Universe, Donald Trump.

P.S. Evangelički karizmatik Jesse Duplantis sa sjedištem u New Orleansu, Louisiana, propovijeda tzv. prosperitetno evanđelje. Netko tko poput njega sljedbenicima šalje poruke o obilju i prosperitetu mora to pokazati na osobnom primjeru, pa do božjih ovčica doista ne može putovati na muli. Duplantisu je stoga 'Bog rekao da kupi Falcoln 7X', četvrti zrakoplov u njegovoj privatnoj floti, cijena 54 milijuna dolara. Propovjednik je za to od svojih sljedbenika zatražio dobrovoljne priloge jer, kaže, 'ni Isus ne bi jahao na magarcu'. Dvojio je o kupnji, ali Bog mu reče: 'Nisam od tebe tražio da to platiš. Od tebe samo tražim da vjeruješ.' Mnogi na Twitteru zbog toga su ostali su u nevjerici, izvlačeći biblijske citate o pohlepi i lažnim prorocima, predlažući da se novac iskoristi za pomoć siromašnima. 'U životu sam pohabao tri letjelice šireći nauk Isusa Krista' – objašnjava propovjednik – 'ali zadnjoj, kupljenoj prije 12 godina, svako malo treba prizemljenje zbog tankanja goriva, što je jako skupo'.