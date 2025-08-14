Krokodili, morski psi, nojevi: Zašto su svjetskim vođama egzotične životinje postali simboli moći

Pozlaćene palače i vojne parade obično su mjerilo moći svjetskih lidera, no za neke su simbol moći i egzotične životinje, koje bi se više osjećale doma u Serengetiju nego na dosadnim europskim ravnicama

Nedavne snimke dronom obiteljskog imanja mađarskog premijera Viktora Orbána u Hatvanpuszti, otkrile su da se, osim palmi, kapele i fontana, imanjem kreću i egzotične životinje, uključujući zebre i antilope.

Viktor Orbán, the Zebra King of Hungary pic.twitter.com/jeTtGOlghU — Mykhaïlo Golub (@golub) August 13, 2025

Skandal je izbio početkom kolovoza, nakon što je oporbeni zastupnik Ákos Hadházy objavio slike Orbánova nedovršenog imanja, demantirajući tvrdnju vlade da je lokacija samo poljoprivredno imanje u vlasništvu premijerovog oca. Poljski ministar vanjskih poslova Radoslaw Sikorski ismijao je Orbána zbog snimke, pitajući ga jesu li zebre 'tradicionalne domaće životinje' u Mađarskoj.

📸💸 Astonishing new drone footage shows Viktor Orbán's family’s lavish €30M Hatvanpuszta dacha (a former Habsburg estate) and zebras roaming nearby. Each week brings new details, making the mansion resemble Viktor Yanukovych's infamous Mezhyhirya Residence. Video by @Telexhu pic.twitter.com/XxXUkB4ng2 — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) August 11, 2025

Od Budimpešte do Groznog, od Moskve do Pjongjanga, moćnici već dugo pretvaraju divlje životinje u političke rekvizite, kao simbole bogatstva, muževnosti i moći. U svjetlu Orbána i zebri, Politico je pobrojao neke od drugih kontroverznih svjetskih ljubitelja životinja.

Priča o morskom psu Gruzijski oligarh i de facto vladar Bidzina Ivanišvili živi u neomodernističkom dvorcu od čelika i stakla iznad Tbilisija - s vlastitim akvarijem za morske pse. Posljednjih godina njegova stranka Gruzijski san okrenula se od EU i krenula proruskim putem.



Ivanišvili, poznati kolekcionar egzotičnih biljaka i životinja, u svojoj je vili sakupio impresivan privatni zoološki vrt, uključujući pingvine, zebre, lemure, klokana i, da, morskog psa. U intervjuu iz 2014. skromno je opisao morskog psa kao malog, dugačkog 'samo metar i pol'. 'Lemuri su slobodno lutali mojim dvorištem poput mačaka', dodao je.

Izbačeni poznavatelj nojeva Bivši ukrajinski proruki predsjednik Viktor Janukovič također je imao zoološki vrt u svojoj vili s paunovima, fazanima, jelenima i medvjedima. Nekad je imao i tri klokana, ali jedan se smrznuo, jedan je pobjegao, a treći je pušten u nadi da će se vratiti - što se nije dogodilo. Ali upravo su ga nojevi učinili poznatim ljubiteljem divljih životinja u prvom velikom intervjuu nakon što ga je s vlasti zbacila Narančasta revolucija 2014. 'Podržavao sam nojeve, što nije u redu s tim?', izustio je Janukovič, nakon čega je uslijedio niz memova.

Yanukovych on supporting ostriches pic.twitter.com/IQUMLTfxmY — Sydney Shiller (@sydneyshiller) March 22, 2023

Ti nojevi su u Kijevu ostali dulje od svog vlasnika, koji je pobjegao u Rusiju, i još uvijek lutaju po imanju kijevske vile, koje je sada javni park. Ako vidite krokodila, ne zaboravite vrisnuti Čečenski vojskovođa Ramzan Kadirov navodno drži desetke životinja u svojim brojnim palačama. Mačke, lovački psi i uobičajeni konji, jeleni, medvjedi i patke ne bi previše impresionirali nikoga s ovog popisa. No, navodno njegova kolekcija ide dalje, uključujući farmu za uzgoj deva zbog mesa. A Kadirov - koji je i sam dobio nadimak 'Putinov pas za napad' - također posjeduje tigra, lava i krokodila, prema izvješću Radija Freedom.

Chechen President Ramzan Kadyrov poses with his tiger in the presidential palace of Grozny. When I was in Grozny, I was taken to a viewpoint on top of grozny business centre. You could take photos from three sides, if you photographed in the direction of the palace = arrested. pic.twitter.com/1f1FjGXjTk — Callsign Batya (@Reaperfeed1) January 18, 2021

Jakovi za vojnike U gesti tipičnoj za autoritarnu diplomaciju, Rusija je prošle godine Sjevernoj Koreji poklonila više od 70 životinja iz zoološkog vrta, uključujući afričkog lava, dva smeđa medvjeda i dva jaka. Raskošni poklon stigao je mjesec dana nakon što je Sjeverna Koreja rasporedila svoje vojnike kako bi pomogla ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu u ratu protiv Ukrajine. Čak je Trump pokleknuo Čak ni predsjednik koji uglavnom prezire kućne ljubimce ne može odoljeti 'životinjskoj' diplomaciji. Tijekom posjeta Saudijskoj Arabiji u svibnju, američki predsjednik Donald Trump primio je više od investicijskih obećanja, a između ostalog Saudijska Arabija je Nacionalnom zoološkom vrtu Smithsonian poklonila par rijetkih arapskih leoparda. Poznat po svojoj ravnodušnosti prema životinjama - nikada nije doveo psa ili mačku u Bijelu kuću, a jednom je tvitao o tome koliko ne voli morske pse - Trumpa su navodno zaintrigirali leopardi, te je ravnatelja Smithsoniana pitao o njihovim osobnostima.

Kad jaganjci utihnu Nisu svi moćnici skloni grabežljivcima. Bivši talijanski premijer Silvio Berlusconi 2017., nekonvencionalno, pozirao s janjcima tijekom uskrsne kampanje s vegetarijanskom tematikom. 'Budite poput njega. Spasio je pet janjadi od uskrsnog klanja!', bila je poruka reklame.

Italy's former prime minister Silvio Berlusconi wants Italians to eat less meet for Easter - and, possibly, to also adopt a lamb pic.twitter.com/7ybwTBlpSR — DW News (@dwnews) April 14, 2017