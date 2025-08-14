Krokodili, morski psi, nojevi: Zašto su svjetskim vođama egzotične životinje postali simboli moći

Pozlaćene palače i vojne parade obično su mjerilo moći svjetskih lidera, no za neke su simbol moći i egzotične životinje, koje bi se više osjećale doma u Serengetiju nego na dosadnim europskim ravnicama
Nedavne snimke dronom obiteljskog imanja mađarskog premijera Viktora Orbána u Hatvanpuszti, otkrile su da se, osim palmi, kapele i fontana, imanjem kreću i egzotične životinje, uključujući zebre i antilope.
Skandal je izbio početkom kolovoza, nakon što je oporbeni zastupnik Ákos Hadházy objavio slike Orbánova nedovršenog imanja, demantirajući tvrdnju vlade da je lokacija samo poljoprivredno imanje u vlasništvu premijerovog oca. Poljski ministar vanjskih poslova Radoslaw Sikorski ismijao je Orbána zbog snimke, pitajući ga jesu li zebre 'tradicionalne domaće životinje' u Mađarskoj.
Od Budimpešte do Groznog, od Moskve do Pjongjanga, moćnici već dugo pretvaraju divlje životinje u političke rekvizite, kao simbole bogatstva, muževnosti i moći. U svjetlu Orbána i zebri, Politico je pobrojao neke od drugih kontroverznih svjetskih ljubitelja životinja.
Priča o morskom psu
Gruzijski oligarh i de facto vladar Bidzina Ivanišvili živi u neomodernističkom dvorcu od čelika i stakla iznad Tbilisija - s vlastitim akvarijem za morske pse. Posljednjih godina njegova stranka Gruzijski san okrenula se od EU i krenula proruskim putem.
Ivanišvili, poznati kolekcionar egzotičnih biljaka i životinja, u svojoj je vili sakupio impresivan privatni zoološki vrt, uključujući pingvine, zebre, lemure, klokana i, da, morskog psa. U intervjuu iz 2014. skromno je opisao morskog psa kao malog, dugačkog 'samo metar i pol'.
'Lemuri su slobodno lutali mojim dvorištem poput mačaka', dodao je.
Izbačeni poznavatelj nojeva
Bivši ukrajinski proruki predsjednik Viktor Janukovič također je imao zoološki vrt u svojoj vili s paunovima, fazanima, jelenima i medvjedima. Nekad je imao i tri klokana, ali jedan se smrznuo, jedan je pobjegao, a treći je pušten u nadi da će se vratiti - što se nije dogodilo.
Ali upravo su ga nojevi učinili poznatim ljubiteljem divljih životinja u prvom velikom intervjuu nakon što ga je s vlasti zbacila Narančasta revolucija 2014. 'Podržavao sam nojeve, što nije u redu s tim?', izustio je Janukovič, nakon čega je uslijedio niz memova.
Ti nojevi su u Kijevu ostali dulje od svog vlasnika, koji je pobjegao u Rusiju, i još uvijek lutaju po imanju kijevske vile, koje je sada javni park.
Ako vidite krokodila, ne zaboravite vrisnuti
Čečenski vojskovođa Ramzan Kadirov navodno drži desetke životinja u svojim brojnim palačama. Mačke, lovački psi i uobičajeni konji, jeleni, medvjedi i patke ne bi previše impresionirali nikoga s ovog popisa.
No, navodno njegova kolekcija ide dalje, uključujući farmu za uzgoj deva zbog mesa. A Kadirov - koji je i sam dobio nadimak 'Putinov pas za napad' - također posjeduje tigra, lava i krokodila, prema izvješću Radija Freedom.
Jakovi za vojnike
U gesti tipičnoj za autoritarnu diplomaciju, Rusija je prošle godine Sjevernoj Koreji poklonila više od 70 životinja iz zoološkog vrta, uključujući afričkog lava, dva smeđa medvjeda i dva jaka.
Raskošni poklon stigao je mjesec dana nakon što je Sjeverna Koreja rasporedila svoje vojnike kako bi pomogla ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu u ratu protiv Ukrajine.
Čak je Trump pokleknuo
Čak ni predsjednik koji uglavnom prezire kućne ljubimce ne može odoljeti 'životinjskoj' diplomaciji. Tijekom posjeta Saudijskoj Arabiji u svibnju, američki predsjednik Donald Trump primio je više od investicijskih obećanja, a između ostalog Saudijska Arabija je Nacionalnom zoološkom vrtu Smithsonian poklonila par rijetkih arapskih leoparda.
Poznat po svojoj ravnodušnosti prema životinjama - nikada nije doveo psa ili mačku u Bijelu kuću, a jednom je tvitao o tome koliko ne voli morske pse - Trumpa su navodno zaintrigirali leopardi, te je ravnatelja Smithsoniana pitao o njihovim osobnostima.
Kad jaganjci utihnu
Nisu svi moćnici skloni grabežljivcima. Bivši talijanski premijer Silvio Berlusconi 2017., nekonvencionalno, pozirao s janjcima tijekom uskrsne kampanje s vegetarijanskom tematikom. 'Budite poput njega. Spasio je pet janjadi od uskrsnog klanja!', bila je poruka reklame.
Iako pitamoja životinja od mnogih povezanih s drugim osobama na ovom popisu, cilj reklame bio je stvoriti nježniju sliku ekstravagantnog medijskog mogula koji je postao političar, tako što su se nježne ovčice pretovrile u politički PR alat.