Zašto je kineska megabogatašica zagrizla baš za Kumrovec? Mesić ima objašnjenje: Kinezima je Tito pojam

O kineskoj poduzetnici Jiang Yu, zainteresiranoj za kupovinu zgrade negdašnje Političke škole u Kumrovcu i cijeli niz velikih ulaganja širom Hrvatske, ne zna se puno. Njezine biografije nema ni na internetskim stranicama poslovnog klastera Z-Run WellTon Industry CO., mastodonta s oko 20.000 povezanih poslovnih subjekata i više milijuna zaposlenika. Dojmove o toj uspješnoj poslovnoj ženi, koja se u Hrvatskoj osjeća posebno jer 'ljubav ovdje teče', za tportal su iznijeli bivši predsjednik Stjepan Mesić i načelnik Općine Krapinske Toplice Ernest Svažić

Mesić podsjeća da je Tito, sa svojim Pokretom nesvrstanih, imao veliku podršku Kine.

'Dakle, on stvara Pokret nesvrstanih za vrijeme Hladnog rata, kada su odnosi između Istoka i Zapada dolazili do usijanja. I onda se pojavi 150 država, koje organiziraju Tito, Nehru i Naser, nakon čega popušta napetost između dvaju suprotstavljenih blokova jer komuniciraju preko Nesvrstanih. Tito je odigrao značajnu ulogu u smirivanju situacije i snižavanju pritisaka s obje strane. U Kini, gdje god sam došao, Tito je bio nezaobilazan i ako se govori o antifašizmu jer je jedini imao slobodan teritorij - Jugoslavija, pa i Hrvatska, stvarno su se oslobodile u Drugom svjetskom ratu, dok se Kina oslobodila od japanskog imperijalizma. Ni njih ni nas nije oslobodila sovjetska Crvena armija. Tito je za njih pojam borca i državnika, ali mi to do sada nismo znali iskoristiti', navodi Mesić.