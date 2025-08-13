Incident kod Scarborougha: Kina otjerala razarač SAD-a

Prva poznata američka vojna operacija u najmanje šest godina u vodama grebena dogodila se dan nakon što su Filipini optužili kineske brodove za "opasne manevre i nezakonito miješanje" tijekom misije opskrbe oko atola.

U izjavi, Južno ratno zapovjedništvo kineske vojske priopćilo je da je USS Higgins u srijedu ušao u vode "bez odobrenja kineske vlade".

"Američki potez ozbiljno je narušio kineski suverenitet i sigurnost, ozbiljno potkopao mir i stabilnost u Južnom kineskom moru", dodali su, istaknuvši da će "u svakom trenutku biti u stanju visoke pripravnosti".