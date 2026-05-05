Zagrebačka županija ulaže 1,06 milijuna eura u infrastrukturne projekte

Zagrebačka županija dodijelila je gradovima i općinama sa svog područja 1,06 milijuna eura bespovratnih sredstava za realizaciju četrdeset projekata koji će doprinijeti razvoju infrastrukture u ruralnim područjima, izvijestili su u utorak iz Zagrebačke županije
Sredstva su dodijeljena za uređenje društvenih i vatrogasnih domova, vrtića, dječjih igrališta te izgradnju i uređenje nerazvrstanih cesta, a ugovore je gradonačelnicima i načelnicima uručio zamjenik župana Zagrebačke županije Damir Tomljenović.
Tomljenović je istaknuo kako Županija vodi brigu o ravnomjernom razvoju te veliku pozornost posvećuje razvoju ruralnih krajeva, svjesna da lokalni proračuni često puta ne mogu pratiti sve potrebe na terenu.
''U ovoj godini Zagrebačka županija je za projekte svojih gradova i općina osigurala 8,2 milijuna eura bespovratnih sredstava. Uz sada dodijeljenih 1,06 milijuna eura za ruralni razvoj, u tijeku su natječaji iz sfere gospodarstva, prometa, socijalne skrbi i prostornog uređenja kroz koje će Županija tijekom godine podržati još niz novih projekata gradova i općina', rekao je Tomljenović.
Dodao je i kako se na ovaj način infrastruktura na ruralnim područjima nastoji približiti onoj u urbanim područjima kako bi se stvorili uvjeti za kvalitetan život, ostanak stanovnika i daljnji gospodarski rast. Govoreći o ulaganjima u gradove i općine, Tomljenović je rekao kako Zagrebačka županija kontinuirano ulaže u brojne investicije, istaknuvši energetsku obnovu osam objekata škola i domova zdravlja, gradnju dvije ambulante u Rugvici i Kupljenovu te centra za starije u Velikoj Gorici, a nedavno je započela i ciklus gradnje i dogradnje školskih objekata.
''Do sada smo iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osigurali bespovratnih 98 milijuna eura za realizaciju 22 školska projekta, a ukupno je u planu realizacija njih čak 27 procijenjene vrijednosti 150 milijuna eura'', naglasio je Tomljenović.
U ime prisutnih predstavnika gradova i općina gradonačelnica Svetog Ivana Zeline Eva Jendriš Škrljak koja je, zahvalivši Županiji na dodijeljenim sredstvima, istaknula kako će ulaganja u obnovu društvenih domova, škola i nerazvrstanih cesta uvelike utjecati na kvalitetu života stanovnika ali i na prometnu sigurnost i razvoj gospodarstva.