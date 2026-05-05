Zagrebačka županija ulaže 1,06 milijuna eura u infrastrukturne projekte

Sredstva su dodijeljena za uređenje društvenih i vatrogasnih domova, vrtića, dječjih igrališta te izgradnju i uređenje nerazvrstanih cesta, a ugovore je gradonačelnicima i načelnicima uručio zamjenik župana Zagrebačke županije Damir Tomljenović.

Tomljenović je istaknuo kako Županija vodi brigu o ravnomjernom razvoju te veliku pozornost posvećuje razvoju ruralnih krajeva, svjesna da lokalni proračuni često puta ne mogu pratiti sve potrebe na terenu.

''U ovoj godini Zagrebačka županija je za projekte svojih gradova i općina osigurala 8,2 milijuna eura bespovratnih sredstava. Uz sada dodijeljenih 1,06 milijuna eura za ruralni razvoj, u tijeku su natječaji iz sfere gospodarstva, prometa, socijalne skrbi i prostornog uređenja kroz koje će Županija tijekom godine podržati još niz novih projekata gradova i općina', rekao je Tomljenović.