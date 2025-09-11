izglasano

Zagreb je dobio novi GUP, javio se Tomašević: 'Smatram to velikom pobjedom građana'

M.Da.

11.09.2025 u 20:41

Gradska skupština izglasala je novi zagrebački GUP
Gradska skupština izglasala je novi zagrebački GUP Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec/PIXSELL
Bionic
Reading

Gradska skupština Grada Zagreba donijela je danas Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana (GUP) Grada Zagreba, prve sveobuhvatne nakon 2016. godine

GUP Grada Zagreba najvažniji je prostorno-planski dokument koji određuje kako će se razvijati, graditi i uređivati grad, te kako će se štititi prostorne vrijednosti u njegovom obuhvatu, poručili su gradski oci.

"Radi se o najdalekosežnijoj odluci od kada sam gradonačelnik i o povijesnom trenutku za Zagreb. Smatram to velikom pobjedom građana čijom voljom će se napokon zaustaviti nered u prostoru, uvažiti javne potrebe i javni interes", istaknuo je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba, obrazlažući glavne ciljeve izmijenjenog GUP-a.

vezane vijesti

Što se mijenja?

Izmjene i dopune GUP-a omogućit će sustavnije planiranje površina za škole, vrtiće, domove za starije, domove zdravlja, prostore za kulturu, i druge javne prostore. Zelene površine povećane su za 36 hektara, što odgovara površini 21 Parka Stara Trešnjevka, a javne površine povećane su za 18 hektara.

Štite se planski izgrađena naselja druge polovice 20. stoljeća te se povećava zelena površina koja mora biti na svakoj građevinskoj čestici.

U centru grada, uvedena je nova namjena M0 koja omogućuje reafirmaciju stanovanja i potiče povratak stanovnika u centar grada. Izmjenama GUP-a štite se predjeli planirani za individualnu stambenu gradnju, i onemogućava izgradnja golemih stambenih zgrada na mjestima obiteljskih kuća.

Pojedini dijelovi grada bit će zaštićeni od nove gradnje (ilustracija)
Pojedini dijelovi grada bit će zaštićeni od nove gradnje (ilustracija) Izvor: Cropix / Autor: Boris Kovacev

Uvaženi prijedlozi građana

Uvode se i mjere kojima se sprječava gradnja stanova sa substandardnim prostornim rješenjima. Odluku o izradi Izmjena i dopuna GUP-a donijela je Gradska skupština u travnju 2023. godine, nakon čega je uslijedio široki participativni proces koji je uključio sve zainteresirane sudionike.

Među njima su bila vijeća gradskih četvrti, stručne udruge, javnopravna tijela, kao i opća javnost kroz tri javne rasprave, pri čemu je uvaženo preko 20 posto od više tisuća prijedloga građana. Izmjene i dopune GUP-a stupaju na snagu osam dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
'ZAPAD 2025'

'ZAPAD 2025'

Priprema se velika vojna vježba u Bjelorusiji, Zapad zabrinut: 'To je neposredna prijetnja'
' to mjesto pripada nama'

' to mjesto pripada nama'

Netanyahu: Neće biti palestinske države
donesena rezolucija

donesena rezolucija

Europarlamentarci traže sankcije Izraelu: Slijedi suspenzija važnog sporazuma

najpopularnije

Još vijesti