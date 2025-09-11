Zagreb je dobio novi GUP, javio se Tomašević: 'Smatram to velikom pobjedom građana'

Gradska skupština Grada Zagreba donijela je danas Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana (GUP) Grada Zagreba, prve sveobuhvatne nakon 2016. godine

GUP Grada Zagreba najvažniji je prostorno-planski dokument koji određuje kako će se razvijati, graditi i uređivati grad, te kako će se štititi prostorne vrijednosti u njegovom obuhvatu, poručili su gradski oci. "Radi se o najdalekosežnijoj odluci od kada sam gradonačelnik i o povijesnom trenutku za Zagreb. Smatram to velikom pobjedom građana čijom voljom će se napokon zaustaviti nered u prostoru, uvažiti javne potrebe i javni interes", istaknuo je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba, obrazlažući glavne ciljeve izmijenjenog GUP-a.

Što se mijenja? Izmjene i dopune GUP-a omogućit će sustavnije planiranje površina za škole, vrtiće, domove za starije, domove zdravlja, prostore za kulturu, i druge javne prostore. Zelene površine povećane su za 36 hektara, što odgovara površini 21 Parka Stara Trešnjevka, a javne površine povećane su za 18 hektara. Štite se planski izgrađena naselja druge polovice 20. stoljeća te se povećava zelena površina koja mora biti na svakoj građevinskoj čestici. U centru grada, uvedena je nova namjena M0 koja omogućuje reafirmaciju stanovanja i potiče povratak stanovnika u centar grada. Izmjenama GUP-a štite se predjeli planirani za individualnu stambenu gradnju, i onemogućava izgradnja golemih stambenih zgrada na mjestima obiteljskih kuća.