'Zaboravljeno vinogorje' zasjalo u Londonu: Ško vina iz Promine osvojila zlato na Decanteru

Hrvatska vinska javnost s pravom se divi velikim uspjesima dalmatinskih etiketa na Decanter World Wine Awards 2026., jedna od najzanimljivijih ovogodišnjih priča dolazi iz kraja koji se tek vraća na vinsku kartu

Iz Razvođa podno Promine, mala obiteljska vinarija „Ško vina“ u vlasništvu obitelji Škovrlj osvojila je zlatnu medalju za Promina Debit 2025, potvrdivši da i šibensko zaleđe može dati vino vrhunske svjetske klase. Na najvažnijem svjetskom vinskom ocjenjivanju, gdje se svaka medalja teško osvaja, a zlato posebno odjekuje, Ško vina su s Debitom napravila iskorak koji nadilazi jednu etiketu. Riječ je o sorti duboko vezanoj uz dalmatinsko zaleđe, ali dugo nedovoljno prepoznatoj izvan lokalnog kruga. "Decanterovo zlato za Promina Debit 2025 više je od nagrade i snažna potvrda da Promina ponovno ima što reći na velikoj vinskoj sceni", izjavio je Tomislav Tukić, pokretač i menadžer projekta. Uspjeh nije ostao samo na jednoj boci. Na istom natjecanju Ško vina su osvojila i srebro za Plasin, kupažu Plavine i Lasine, srebro za RED 2, kupažu Merlota i Cabernet Sauvignona, te broncu za Pošip 2025.

Decanteru 2026 prethodio je IWC ( International wine challenge-London ) 2026. gdje su Debit 2025, Pošip 2025 i RED2 ( kupaža Merlota i Cabernet Sauvignona ) osvojili broncu. Bronca za Debit 2022 u godini 2024. na IWC – London bila je jedna od prvih značajnih internacionalnih medalja za Ško vina dok je 2024. godina bila okrunjena sa zlatom na Concours mondial de Bruxelles za Rose 2023 napravljen od Plavine i Merlota. Takvi rezultati pokazuju da se ne radi o slučajnom bljesku, nego o vinariji koja gradi ozbiljan i raznolik portfelj: od autohtonih bijelih sorti, preko elegantnih dalmatinskih crnih kupaža, do ambicioznog premium crnog vina.