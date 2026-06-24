'Zaboravljeno vinogorje' zasjalo u Londonu: Ško vina iz Promine osvojila zlato na Decanteru

Hrvatska vinska javnost s pravom se divi velikim uspjesima dalmatinskih etiketa na Decanter World Wine Awards 2026., jedna od najzanimljivijih ovogodišnjih priča dolazi iz kraja koji se tek vraća na vinsku kartu
Iz Razvođa podno Promine, mala obiteljska vinarija „Ško vina“ u vlasništvu obitelji Škovrlj osvojila je zlatnu medalju za Promina Debit 2025, potvrdivši da i šibensko zaleđe može dati vino vrhunske svjetske klase.
Na najvažnijem svjetskom vinskom ocjenjivanju, gdje se svaka medalja teško osvaja, a zlato posebno odjekuje, Ško vina su s Debitom napravila iskorak koji nadilazi jednu etiketu. Riječ je o sorti duboko vezanoj uz dalmatinsko zaleđe, ali dugo nedovoljno prepoznatoj izvan lokalnog kruga.
"Decanterovo zlato za Promina Debit 2025 više je od nagrade i snažna potvrda da Promina ponovno ima što reći na velikoj vinskoj sceni", izjavio je Tomislav Tukić, pokretač i menadžer projekta.
Uspjeh nije ostao samo na jednoj boci. Na istom natjecanju Ško vina su osvojila i srebro za Plasin, kupažu Plavine i Lasine, srebro za RED 2, kupažu Merlota i Cabernet Sauvignona, te broncu za Pošip 2025.
Decanteru 2026 prethodio je IWC ( International wine challenge-London ) 2026. gdje su Debit 2025, Pošip 2025 i RED2 ( kupaža Merlota i Cabernet Sauvignona ) osvojili broncu. Bronca za Debit 2022 u godini 2024. na IWC – London bila je jedna od prvih značajnih internacionalnih medalja za Ško vina dok je 2024. godina bila okrunjena sa zlatom na Concours mondial de Bruxelles za Rose 2023 napravljen od Plavine i Merlota.
Takvi rezultati pokazuju da se ne radi o slučajnom bljesku, nego o vinariji koja gradi ozbiljan i raznolik portfelj: od autohtonih bijelih sorti, preko elegantnih dalmatinskih crnih kupaža, do ambicioznog premium crnog vina.
Ško vina nose ime po obitelji Škovrlj. U lokalnim zapisima navodi se da je Luka Škovrlj, pradjed današnjeg pokretača projekta Tomislava Tukića, još 1906. godine dobio priznanje za vino iz Promine u Londonu. Njegov nasljednik Ante Škovrlj, školovani agronom, između dva svjetska rata dobitnik je prestižnih priznanja njegova doba za Debit. Današnje medalje zato ne stvaraju tradiciju iz ničega. One bude obiteljsku i vinogradarsku priču koja je čekala novu generaciju.
Tomislav Tukić, financijer po struci, projekt je pokrenuo kroz Agro Prominu, osnovanu 2018. godine. Umjesto romantične improvizacije, odlučio se za ozbiljan, dugoročan pristup: obnovu obiteljske zemlje, sadnju novih vinograda i okupljanje vrhunskih stručnjaka u podrumu i vinogradu oko autohtonih sorti i potencijala Promine.
Prvi novi vinograd posađen je 2020. godine u Vedrovu polju u Razvođu, s oko 13.000 loza na 2,1 hektara sa sortama Debit, Maraština, Merlot i Cabernet Sauvignon. 2023. godine na 2 hektara podignut je i novi vinograd sa 11.000 loza i to sa sortama Pošip i Syrah te su otkupljeni neki stariji vinogradi sa sortama Plavine i Lasina. Upravo je u pripremi sadnja novih 16.000 loza i to mahom autohtonih sorti poput Pavine, Lasina, Maraštine pa čak i Grka.
Promina je prostor susreta mediteranske, kontinentalne i planinske klime. Vinogradi na 300 metara nadmorske visine daju uvjete za vina izražene svježine, čvrste kiseline i aromatske preciznosti dok zbog blizine rudnika boksita i ugljena sva vina imaju upečatljivu mineralnost. Upravo sve te karakteristike uz proizvodnju koje je vođena od vrhunske struke, danas postaje najjači adut vinarije.