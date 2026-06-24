Uskoro kreće nova faza katastarskih izmjera: Obuhvaćeno 57 gradova i općina

Cilj Višegodišnjeg programa nije samo ažurirati podatke o nekretninama kroz katastarske izmjere i obnovu zemljišnih knjiga, naglasio je glavni ravnatelj DGU-a Antonio Šustić, nego tako i stvoriti "pouzdane temelje za razvoj gradova i općina, ubrzati investicijske procese, povećati pravnu sigurnost građana i omogućiti učinkovitije upravljanje prostorom i nekretninama".

Program se provodi u okviru Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. - 2030., vrijednog ukupno 401 milijun eura, u kojem se planira do kraja 2030. godine obnoviti katastar i zemljišne knjige za 600 tisuća hektara zemljišta i nekretnina u građevinskim područjima Hrvatske.

Aktivnosti će se provoditi u 69 katastarskih općina i dijelova katastarskih općina i obuhvatit će 132.599 katastarskih čestica na 14.441 hektaru površine.

Ogroman izazov

"Radi se o vrlo gustoj parcelaciji i opet su ogromni izazovi ispred nas, no vjerujem da ćemo s dosadašnjim iskustvima u ovoj četvrtoj godini rada biti još funkcionalniji i još brži u samom postupku", kazao je Šustić.

Planirana sredstva za provedbu programa osigurana su na pozicijama DGU-a u državnom proračunu do 2026. i projekcijama proračuna za 2027. - 2028. godinu u ukupnom iznosu od 32.114.250 eura, navedeno je u prezentaciji prijedloga Programa.

Prijedlog Godišnjeg programa nakon predstavljanja ide u javno savjetovanje. Očekuje se da će ga Vlada usvojiti do kraja srpnja, rekao je Šustić.

Potom će DGU započeti pripremu i ugovaranje radova s geodetskim izvoditeljima, edukaciju, potpisivanje sporazuma s jedinicama lokalne i područne samouprave te provedbu katastarskih izmjera na terenu.

Od početka provedbe Višegodišnjeg programa pokrenute su aktivnosti u ukupno 106 jedinica lokalne samouprave, a izmjerama je obuhvaćeno 188 katastarskih općina te preko 500 tisuća katastarskih jedinica na oko 90 tisuća hektara površine, naveo je Šustić.

Ukupna vrijednost dosadašnjeg ulaganja iznosi 81,3 milijuna eura bez PDV‐a.

Ključno je sudjelovanje građana

U provedbi programa ključno je sudjelovanje građana, koji su partneri, a ne promatrači, naglasio je ravnatelj DGU-a, istaknuvši da se dosad preko 80 posto pozvanih vlasnika i upravitelja nekretnina odazvalo na obilježavanje granica svojih zemljišta, dok je odaziv u nekim mjestima bio veći od broja stalnih stanovnika.

"Nekretnine, prostor, to je nešto što uz ljude svaka država ima i to je ono što je najvrjednije. Naši podaci ključan su alat za donošenje odgovornih odluka i važan osnovac razvoja moderne i digitalne Hrvatske", istaknuo je Šustić.

Dodao je da je sustavno ulaganje u uređenje zemljišnoknjižnih evidencija ulaganje u dugoročni razvoj.

"Mi gradimo infrastrukturu povjerenja u prostor, vlasništvo i pravnu sigurnost. Infrastrukturu bez koje nema kvalitetnog prostornog planiranja, održivog razvoja, učinkovitog upravljanja državnom imovinom niti ozbiljnih investicija", rekao je Šustić.