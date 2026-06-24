Split nakon 40 godina dobiva prvi gradski dom za umirovljenike u zapuštenom hotelu na Duilovu

"Rješavanjem brojnih administrativnih pitanja stvaramo preduvjete za pokretanje zakonske procedure kojom bi Vlada Republike Hrvatske darovnicom prepustila ovaj vrijedni kompleks Gradu Splitu. Jedan od najvažnijih ciljeva nam je da se do kraja ove godine završi idejno rješenje i Vladi preda kompletna dokumentacija za dodjelu darovnice. Do tada ćemo ispuniti sve uvjete za darovnicu", izjavio je Matijević na konferenciji za medije.

Dodao je da su kao radno tijelo pokrenuli različite procese koji bi trebali rezultirati time da hotel Zagreb, nakon skoro 40 godina, postane prvi dom za umirovljenike u Splitu.

Davor Matijević je rekao da su u proteklom razdoblju, među ostalim, utvrdili prostorno-planski status, uvjete građevinske dozvole i legalnost objekta te da je napravljena geodetska izmjera cijelog kompleksa, izdvojen dio koji će ostati pod MORH-om i uplanjena prometnica.

Ante Zoričić je otkrio da imaju projekciju za 2027. godinu i podsjetio kako Vlada tada donosi odluku o pokretanju procesa poslije čega započinje procjena sudskog vještaka o vrijednosti kompleksa, uknjižba, izrada glavnog projekta i ishodovanje građevinske dozvole.

Istaknuo je da uz mogućnost nadogradnje od deset posto Hotel Zagreb može postati Dom za starije osobe što bi značilo oko 2200 kvadrata dodatnog prostora.

Komentirajući kritike stranke Centar, Matijević je kazao da oni nisu niti jedan projekt završili do kraja zbog čega razumije njihov strah te dodao kako se ne želi na njih osvrtati, kao i da je Centar rekao da bi njima za to trebalo barem desetljeće.

Izjavio je da u to nisu ušli da im bude alibi, niti s figom u džepu, a priče da sobe nisu adekvatne "ne drže vodu", zaključio je Matijević.

Hotel Zagreb je koristio MORH, a njime upravlja Republika Hrvatska. Prema inicijativi Matijevića i Zoričića, nakon darovnice hotela gradu Splitu, trebao bi se prenamijeniti u Dom za starije. Na području Splita već godinama nekoliko tisuća starijih ljudi čeka svoj red u Domu za starije osobe, a u gradu na dvije lokacije postoje županijski domovi, u Vukovarskoj i na Zenti. Grad Split nema svoj dom.