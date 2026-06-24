U Zadru nasmrt pretučen bivši HDZ-ov vijećnik i dragovoljac Domovinskog rata

Policija na mjestu događaja i dalje provodi očevid. Kod groblja, gdje se incident dogodio, pronađen je automobil kojim se, kako se sumnja, koristio jedan od sudionika tučnjave.

U javnosti je često isticao svoj specifičan identitet – deklarirao se kao Srbin po nacionalnosti, ali je bio dugogodišnji član HDZ-a i dragovoljac Domovinskog rata. U Gradsko vijeće ušao je kao predstavnik srpske nacionalne manjine s liste HDZ-a, a kasnije je iz stranke izašao, javno kritizirajući određene političke procese, piše Slobodna.

Milan Drača, zvani Lalo (1975.), bio je dobro poznato ime u Zadru. Svojedobno je bio gradski vijećnik HDZ-a, radio je u Narodnom muzeju Zadar, a posljednjih godina i kao komunalni redar. Drača je bio svestrana i osebujna, politički i društveno eksponirana osoba u lokalnim okvirima.

"Ja sam Čovjek, Zadranin, Dalmatinac, Srbin, pa onaj Hrvat iz 'Lijepe naše', hrvatski vojnik i HDZ-ovac i nikom ne dam ono što je moje: svoju domovinu, svoj materinji hrvatski jezik i ne dopuštam mogućnost da itko voli ovaj grad i ovu zemlju više od mene, govorio je, prema pisanju 057portala, prije 15 godina Drača te dodao da je s 16 godina postao branitelj.

Godinama je radio u Narodnom muzeju Zadar, a njegov odlazak iz te ustanove pratile su, prema pisanju Slobodne, kontroverze.

Zbog prijetnji tadašnjem županu Stipi Zriliću nakon prekida radnog odnosa, bio je kazneno prijavljen. Drača je potom pokrenuo pravnu bitku i na kraju dobio spor protiv Hrvatske na Europskom sudu za ljudska prava zbog povrede prava na pošteno suđenje. Po struci je bio stručni prvostupnik javne uprave. Nakon nekoliko natječaja i rada na određeno, u listopadu 2024. godine službeno je izabran za komunalnog redara u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Zadra.

Bavio se i fotografijom te je autor nekoliko zapaženih lokalnih izložbi, piše Slobodna.

Napadač uhićen

Podsjetimo, policija je dojavu o tučnjavi dviju muških osoba na gradskom području Bokanjac zaprimila sinoć u 23,44 sati. Policijski službenici po dolasku na mjesto događaja zatekli su ozlijeđenog muškarca kojemu je pružena liječnička pomoć, a zbog teških ozljeda prevezen je vozilom hitne medicinske pomoći u Opću bolnicu Zadar, gdje je tijekom noći preminuo.

Muškarac koji se sumnjiči za zadavanje ozljeda uhićen je odmah po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja.

U prostorijama policije u tijeku je kriminalističko istraživanje koje se provodi u suradnji s nadležnim Državnim odvjetništvom u Zadru.