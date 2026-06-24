OPASNA EPIDEMIJA

Francuska potvrdila prvi slučaj zaraze ebolom povezanom s Kongom

M.Č./Hina

24.06.2026 u 13:58

tportal
Izvor: EPA / Autor: MARTIN DIVISEK
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Francuska je potvrdila prvi slučaj zaraze ebolom povezan s izbijanjem bolesti u Demokratskoj Republici Kongo, reklo je francusko ministarstvo zdravstva u srijedu

Liječnik koji se vratio iz države u središnjoj Africi je pozitivan na ebolu, kazalo je ministarstvo. Muškarac, koji je stabilno, premješten je u bolnicu te odmah po dolasku izoliran kako bi se izbjegao svaki rizik od proširenja zaraze, dodalo je ministarstvo. Trenutno se utvrđuje s kime je sve bio u kontaktu kako bi se tim osobama odredila kućna karantena u trajanju od 21 dana, prema ministarstvu.

Nedugo prije početka Svjetskog prvenstva u nogometu, europska podružnica Svjetske zdravstvene organizacije je objavila da nema aktivnih slučajeva zaraze ebolom u Europskoj uniji te da je ukupni rizik od zaraze i dalje nizak.

U međuvremenu je tek jedan zaraženi američki liječnik zrakoplovom došao u Njemačku, gdje se liječio u berlinskoj bolnici Charite. Otpušten je iz bolnice nakon što se oporavio.

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Ebola je po život opasna bolest. Virus se prenosi tjelesnim kontaktom te kontaktom s tjelesnim tekućinama. Aktualnu epidemiju je osobito teško obuzdati, djelomično jer zasad ne postoji cjepivo ni posebna terapija za bundibugyo soj virusa ebole.

Otkako je epidemija proglašena u svibnju, broj potvrđenih slučajeva zaraze u Kongu je porastao na preko 1000.

Prema ministarstvu informiranja u Kinshasi, umrlo je više od 260 osoba od onih za koje je potvrđeno da su bili zaraženi u trima pokrajinama na sjeveroistoku zemlje.

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