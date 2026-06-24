Francuska potvrdila prvi slučaj zaraze ebolom povezanom s Kongom

Liječnik koji se vratio iz države u središnjoj Africi je pozitivan na ebolu, kazalo je ministarstvo. Muškarac, koji je stabilno, premješten je u bolnicu te odmah po dolasku izoliran kako bi se izbjegao svaki rizik od proširenja zaraze, dodalo je ministarstvo. Trenutno se utvrđuje s kime je sve bio u kontaktu kako bi se tim osobama odredila kućna karantena u trajanju od 21 dana, prema ministarstvu.

Nedugo prije početka Svjetskog prvenstva u nogometu, europska podružnica Svjetske zdravstvene organizacije je objavila da nema aktivnih slučajeva zaraze ebolom u Europskoj uniji te da je ukupni rizik od zaraze i dalje nizak.

U međuvremenu je tek jedan zaraženi američki liječnik zrakoplovom došao u Njemačku, gdje se liječio u berlinskoj bolnici Charite. Otpušten je iz bolnice nakon što se oporavio.