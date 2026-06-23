Svjedok kaosa na Savskoj: 'Mislio sam da joj je polomio kičmu'

Svjedok nesreće u kojoj je teretno vozilo oštetilo naponsku mrežu u Savskoj ulici u Zagrebu, opisao je stravičnu scenu koja se odigrala pred njegovim očima
Podsjetimo, nesreća se dogodila kod Tehničkog muzeja, a teretno vozilo oštetilo je naponsku mrežu u oba smjera. Kablovi su bili prekinuti, a jedan je pao na pod i teško ozlijedio ženu koja je u tom trenutku čekala tramvaj na stajalištu.
'Taj kabel je zakačio gospođu koja je stajala na stajalištu. Srušio ju je. Zgulio je hlače, gaće s nje. Ja sam mislio da joj je polomio kičmu koliko je jak trzaj bio. Bacio ju je nekoliko metara', ispričao je za RTL Danas svjedok nesreće.
Žena je s teškim ozljedama prevezena u bolnicu, a zbog prekida naponske mreže u oba smjera, došlo je do poremećaja u tramvajskom prometu. Brojne linije su promijenile svoje trase kako bi zaobišle Savsku, a putnike su na relaciji Ljubljanica-Golikova-Zagrebačka-Črnomerec te na relaciji od Ljubljanice do Trga Mažuranića prevozili autobusi.
Dok su radnici ZET-a popravljali mrežu, iz sigurnosnih razloga bila je djelomično zatvorena i jedna od najprometnijih ulica u Zagrebu, Savska cesta.
Glasnogovornik ZET-a, Domagoj Zeba istaknuo je kako je do nesreće došlo isključivo zbog nepažnje i krivnje vozača teretnog vozila.