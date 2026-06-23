Svjedok kaosa na Savskoj: 'Mislio sam da joj je polomio kičmu'

Podsjetimo, nesreća se dogodila kod Tehničkog muzeja, a teretno vozilo oštetilo je naponsku mrežu u oba smjera. Kablovi su bili prekinuti, a jedan je pao na pod i teško ozlijedio ženu koja je u tom trenutku čekala tramvaj na stajalištu.

'Taj kabel je zakačio gospođu koja je stajala na stajalištu. Srušio ju je. Zgulio je hlače, gaće s nje. Ja sam mislio da joj je polomio kičmu koliko je jak trzaj bio. Bacio ju je nekoliko metara', ispričao je za RTL Danas svjedok nesreće.