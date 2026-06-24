Otkriven krivac za kaos na Savskoj: Pijan kamionom pokidao žice koje su teško ozlijedile ženu, pa pobjegao!

Pod utjecajem alkohola od 0,84 promila, 49-godišnji vozač kamiona pokidao je tramvajsku elektroenergetsku mrežu, teško ozlijedio pješakinju, a potom hladnokrvno pobjegao s mjesta nesreće bez da joj je pružio pomoć.

Dolaskom do raskrižja sa Savskom cestom, vozač je grubo prekršio nekoliko prometnih propisa. Ignorirao je prometni znak zabrane za vozila čija visina premašuje 3.6 metara, kao i znak obaveznog skretanja udesno, te je nastavio skretati na Savsku preko pune linije, priopćila je policija.

Žica pala na ženu i automobil, vozač samo produžio

Zbog prevelike visine, kamion je gornjim dijelom zapeo i silovito naletio na tramvajsku infrastrukturu električnog voda. Od siline naleta došlo je do pucanja i ispadanja naponske ovjesne žice koja je pala izravno na 52-godišnju pješakinju koja je stajala na nogostupu.

Žica je također pala i na osobni automobil zagrebačkih registracija kojim je upravljao 43-godišnjak, a koji je u tom trenutku bio zaustavljen na semaforu u traci namijenjenoj za javni prijevoz i taksije.

Umjesto da se zaustavi i pomogne unesrećenima, vozač teretnjaka se nastavio kretati u smjeru jugozapada i napustio mjesto događaja, ostavljajući iza sebe osobu u opasnosti koju je sam prouzročio, iako je to mogao učiniti bez veće opasnosti za sebe ili drugoga.

Teško ozlijeđena pješakinja, bjegunac ekspresno uhićen

Teško ozlijeđenoj 52-godišnjoj pješakinji liječnička pomoć pružena je u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, gdje su joj utvrđene teške tjelesne ozljede.

Ipak, bjegunac nije dugo bio na slobodi. Nedugo nakon nesreće, zagrebački policajci locirali su i kamion i 49-godišnjeg vozača. On je odmah uhićen i priveden na kriminalističko istraživanje.

Ova obijesna vožnja izazvala je i neviđeni prometni kolaps u gradu. Tramvajski promet u oba smjera bio je obustavljen već od 10:35 sati, dok je od 13:15 pa sve do 19:30 sati bio potpuno prekinut promet za sva vozila na potezu od Tratinske ulice do Ulice grada Vukovara, zbog čega su se stvorile kilometarske kolone kroz cijeli širi centar grada.