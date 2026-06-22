Kineski novinar postavio Daliću pitanje koje nije očekivao, a izbornik mu je odgovorio rečenicom koja će se pamtiti

hrvatska na mundijalu

Kineski novinar postavio Daliću pitanje koje nije očekivao, a izbornik mu je odgovorio rečenicom koja će se pamtiti

  • S.Č.
  • Zadnja izmjena 22.06.2026 23:32
  • Objavljeno 22.06.2026 u 23:14
tportal
Izvor: EPA / Autor: ALBERT PENA
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Zlatko Dalić uoči utakmice s Panamom govorio je o svemu što Hrvatsku čeka u jednom od najvažnijih trenutaka grupne faze Svjetskog prvenstva. Nakon poraza od Engleske, Vatreni više nemaju previše prostora za kalkulacije, a izbornik je jasno poručio da njegova momčad protiv Paname mora biti bolja, odgovornija i koncentriranija.

Dalić je na konferenciji za medije naglasio da Hrvatska mora popraviti ono što protiv Engleske nije bilo dobro, posebno u obrambenom dijelu igre. Panamu je opisao kao brzu, pokretljivu i vrlo odgovornu reprezentaciju, uz poruku da Hrvatska mora prihvatiti ulogu favorita i pokazati zašto je posljednja dva svjetska prvenstva završila s medaljom.

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Izbornik se posebno osvrnuo i na Luku Vuškovića, nakon što je mladi hrvatski branič imao tešku utakmicu protiv Engleske. Dalić je jasno stao iza njega i poručio da ga jedan lošiji nastup ne smije demotivirati.

A onda je na samom kraju stiglo pitanje koje je presici dalo sasvim drukčiji ton. Kineski novinar rekao je Daliću da Hrvatska u Kini ima velik broj navijača i pitao ga što bi im poručio.

Dalić je zastao, a zatim odgovorio u svom stilu - mirno, emotivno i s porukom koja nadilazi jednu utakmicu.

'Nismo mi mala zemlja. Mi smo malobrojna zemlja, za razliku od vas. Kad igramo za reprezentaciju, igramo s velikim motivom. Postoji veliki talent kod naših igrača, ali razlika je u tome što nas krasi jedno veliko zajedništvo. Neka vam Hrvatska bude inspiracija', rekao je Dalić.

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