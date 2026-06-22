Kineski novinar postavio Daliću pitanje koje nije očekivao, a izbornik mu je odgovorio rečenicom koja će se pamtiti

Dalić je na konferenciji za medije naglasio da Hrvatska mora popraviti ono što protiv Engleske nije bilo dobro, posebno u obrambenom dijelu igre. Panamu je opisao kao brzu, pokretljivu i vrlo odgovornu reprezentaciju, uz poruku da Hrvatska mora prihvatiti ulogu favorita i pokazati zašto je posljednja dva svjetska prvenstva završila s medaljom.

Izbornik se posebno osvrnuo i na Luku Vuškovića, nakon što je mladi hrvatski branič imao tešku utakmicu protiv Engleske. Dalić je jasno stao iza njega i poručio da ga jedan lošiji nastup ne smije demotivirati.

A onda je na samom kraju stiglo pitanje koje je presici dalo sasvim drukčiji ton. Kineski novinar rekao je Daliću da Hrvatska u Kini ima velik broj navijača i pitao ga što bi im poručio.

Dalić je zastao, a zatim odgovorio u svom stilu - mirno, emotivno i s porukom koja nadilazi jednu utakmicu.

'Nismo mi mala zemlja. Mi smo malobrojna zemlja, za razliku od vas. Kad igramo za reprezentaciju, igramo s velikim motivom. Postoji veliki talent kod naših igrača, ali razlika je u tome što nas krasi jedno veliko zajedništvo. Neka vam Hrvatska bude inspiracija', rekao je Dalić.