U Beogradu brutalno likvidiran 'Prika', bjegunac koji je uhićen u Zagrebu. Policija traži ubojicu

Srbijanski portal Telegraf.rs došao je u posjed šokantne snimke likvidacije koja zorno prikazuje hladnokrvnost ubojice. Na snimci se vidi kako Vesković opušteno sjedi za stolom s prijateljem. U trenutku kada u objekt ulazi nepoznati muškarac, Vesković ustaje kako bi se s njim pozdravio.

"Prika" mu je pružio ruku, a u trenutku kada se okrenuo i krenuo natrag prema svom stolu, napadač je izvukao pištolj. S udaljenosti od jedva pola metra ispalio je Veskoviću hitac izravno u glavu. Odmah nakon toga, napadač je zapucao i prema Veskovićevom 49-godišnjem prijatelju koji je sjedio za stolom, teško ga ranivši s nekoliko metaka. Ubojica je potom pobjegao u nepoznatom smjeru.

Beogradska policija odmah je nakon dojave blokirala taj dio grada i pokrenula opsežnu akciju "Vihor", koja se aktivira isključivo nakon najtežih kaznenih djela. Prema prvim informacijama s terena, policija intenzivno traga za krupnijim muškarcem koji je u trenutku napada nosio crnu majicu, dok je na glavi imao šiltericu.

Ubijeni je bio blizak škaljarskom klanu?

Lokalni mediji odmah su pokrenuli pitanje Veskovićeve prošlosti. Prema operativnim podacima srbijanskih službi, "Prika" je bio blisko povezan sa zloglasnim škaljarskim klanom, koji je godinama u krvavom ratu s kavačkim klanom odnio na desetke života diljem regije i Europe. Vesković je bio poznat u kriminalnom miljeu, a sudilo mu se za ubojstvo Blaža Đurovića, koji je u ožujku 2018. godine likvidiran ispred obiteljske kuće. Policija je za ubojstvo osumnjičila njega i Nemanju Ivanova.

Vesković je tada bio nedostupan tijelima pa je za njim bila raspisana Interpolova tjeralica. Uhićen je početkom travnja te godine i to na ulici u Zagrebu, dok je Ivanov pak “pao” neposredno prije.

Također, navodi se kako je Vesković slovio za bliskog suradnika Luke Bojovića i Filipa Koraća, ključnih figura srpskog kriminalnog podzemlja. Istraga je u tijeku, a policija provjerava jesi li motivi ove likvidacije nastavak obračuna unutar balkanskog narko-kartela.