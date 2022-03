WHO: Najmanje 9 žrtava u 16 napada na zdravstvene ustanove u Ukrajini

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) objavila je u ponedjeljak da je najmanje devet osoba poginulo u 16 napada na zdravstvene ustanove u Ukrajini od početka ruske invazije na tu zemlju

"Do 7. ožujka WHO je potvrdio 16 napada na zdravstvene ustanove u Ukrajini. Ti su se napadi dogodili od 24. veljače i 3. ožujka. Više incidenata trenutačno se provjerava", navodi WHO na Twitteru.

"Ti su napadi završili smrću najmanje devet osoba, a 16 je ozlijeđenih.