Washington produžio licencu NIS-u: MOL može krenuti u preuzimanje većinskog udjela

Naftna industrija Srbije (NIS) dobila je novo privremeno olakšanje iz Washingtona. Američko Ministarstvo financija izdalo je posebnu licencu kojom se toj kompaniji omogućuje nastavak poslovanja do 1. srpnja 2026., objavio je NIS.

Licenca obuhvaća ključne aktivnosti kompanije, uključujući preradu nafte u rafinerijama, uvoz sirove nafte, transakcije važne za sigurnost opskrbe i tehničko održavanje te financijska poravnanja.