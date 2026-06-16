do 1. srpnja

Washington produžio licencu NIS-u: MOL može krenuti u preuzimanje većinskog udjela

M.Či./Hina

16.06.2026 u 22:39

Naftna industrija Srbije
Naftna industrija Srbije Izvor: EPA / Autor: ANDREJ CUKIC
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Naftna industrija Srbije (NIS) dobila je novo privremeno olakšanje iz Washingtona. Američko Ministarstvo financija izdalo je posebnu licencu kojom se toj kompaniji omogućuje nastavak poslovanja do 1. srpnja 2026., objavio je NIS

Naftna industrija Srbije (NIS) dobila je novo privremeno olakšanje iz Washingtona. Američko Ministarstvo financija izdalo je posebnu licencu kojom se toj kompaniji omogućuje nastavak poslovanja do 1. srpnja 2026., objavio je NIS.

Licenca obuhvaća ključne aktivnosti kompanije, uključujući preradu nafte u rafinerijama, uvoz sirove nafte, transakcije važne za sigurnost opskrbe i tehničko održavanje te financijska poravnanja.

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Ranije je objavljeno kako je ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović potpisala Ugovor između dioničara s MOL Grupom o budućem upravljanju NIS-om. Sporazum, koji je prethodno odobrila Vlada Srbije, trebao bi osigurati nastavak razvoja kompanije, stabilnu opskrbu domaćeg tržišta i rad Rafinerije u Pančevu, pod uvjetom da MOL uspješno preuzme većinski udio u kompaniji.

Prema navodima Ministarstva rudarstva i energetike, ugovor o kupnji 56,15 posto udjela u NIS-u između MOL Grupe i Gazpromnjefta nalazi se u završnoj fazi.

Podsjetimo, Sjedinjene Države uvele su sankcije NIS-u 9. listopada 2025. zbog većinskog ruskog vlasništva.

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