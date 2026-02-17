Vučić ponovno prozvao Hrvatsku: 'Formirali su vojni savez da bi nas napali, žele pregaziti Srbiju'

Vučić je za TV Pink u Indiji rekao da se nakon 18 godina može vidjeti koliko su katastrofalno loše posljedice pogrešnih odluka NATO-a, Europe i SAD-a 2008. godine, kao i naravno prije toga 1999. godine, ne samo za Srbiju ili regiju, već i za Europu i cijeli svijet.

Vučić se po dolasku obratio i srpskim medjima. Između ostalog, kazao je da je sada potpuno jasno da je Pandorina kutija nepravde otvorena prije 18 godina jednostranim proglašenjem neovisnosti tzv. Kosova te istaknuo da je taj događaj označio početak sloma svjetskog poretka, prenosi Tanjug .

'Sada kada se to pogleda, jasno je da je ta Pandorina kutija neprava, Pandorina kutija nepravde, Pandorina kutija uništenja suverenih država, započela upravo tada odlukom moćnika, koji se tada nisu obazirali niti marili za međunarodno pravo, nisu bili zainteresirani, mislili su da su svemoćni i svemogući, da su Božji izaslanici koji svojim alatima, oružjem i velikim bogatstvom mogu ognjem i mačem dijeliti pravdu kako žele, opravdavajući to višim ciljevima - sprječavanjem humanitarnih katastrofa. Na kraju su se doveli u poziciju da danas pate od istog ognja i mača i moraju objašnjavati i koristiti iste argumente koje smo mi koristili prije 18 ili 27 godina', naglasio je Vučić.

Prema njegovim riječima, jasno je da je ono što se dogodilo označilo početak sloma svjetskog poretka. Vučić je izjavio da bi mogao govoriti i o pogreškama Srbije u razdoblju od 1999. do 2000. godine.

'Mogao bih govoriti o nedovoljnom angažmanu, o unutarnjim sukobima koji su proizvodili napetosti čak i u to vrijeme kada nismo imali dovoljno snažno vodstvo koje bi stalo iza svog naroda i svoje zemlje, stalo mu je samo do nekakvih izbornih rezultata, ali uostalom, prošlo je 18 godina, svake godine je sve teže, ali nisu uspjeli slomiti Srbiju', rekao je Vučić.

'Srbija se čvrsto drži svog ustava, pridržava se međunarodnog javnog prava, Povelje Ujedinjenih naroda, rezolucije 1244 i svog stava, a to je da se međunarodno pravo ne može srušiti zato što to želi bilo koja velika sila. Čak i danas svjedočimo da nakon 18 godina, zanimljivo, ne pokušavaju razgovarati sa Srbima i s Beogradom. Misle da će neka viša sila slomiti i uništiti Srbiju', kazao je.