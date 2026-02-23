Zatvara se koksara kod Tuzle: Nakon 60 godina pala jedna od najvećih tvrtki BiH

Nakon 60 godina rada Koksara u Lukavcu, poznata kao jedan od vodećih proizvođača metalurškog koksa u regiji, zatvara vrata a njeni pogoni su u fazi postupnog gašenja kako bi se izbjeglo onečišćenje okoliša.

Tvornica je nastala na valu ubrzane industrijalizacije za vrijeme Jugoslavije, sa zadaćom proizvodnje koksa koji bi se koristio u visokim pećima za proizvodnju željeza.

BiH je u Jugoslaviji bila baza teške industrije a simbol je bila željezara u Zenici koja je danas također na rubu propasti nakon što je koncern ArcelorMittal prodao svoj vlasnički udio pa je neizvjesna i sudbina oko 1900 zaposlenih u njenim pogonima.