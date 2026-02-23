tragedija u crnoj gori

Hrvatskim planinarima vodič poginuo pred očima: Spasile ih kosovske službe

Ivor Kruljac

23.02.2026 u 11:24

Planinarenje - ilustracija
Planinarenje - ilustracija Izvor: Creative Commons / Autor: Pixabay
Nesreća se dogodila na planini Hajla smještenoj između Kosova i Crne Gore. Planinari su sigurno spušteni u nedjelju, a potraga je krenula u subotu zbog poslanog SOS signala

Uspon na planinu Hajla na granici Kosova i Crne Gore tijekom vikenda završio je zastrašujućim prizorom za grupu hrvatskih planinara. Kako piše Večernji list, vodič iz Crne Gore pao je u klisuru i smrtno stradao. Njegovo je tijelo pronađeno na sjevernoj, crnogorskoj strani planine, na lokalitetu znanom kao Jama.

Vijest o pronalasku tijela potvrdila je Kosovska gorska služba traganja i spašavanja (ShKShMK), koja je u subotu dojavu o nesreći primila od tamošnje policije. Hrvatski planinari su se sigurno spustili u nedjelju, a upravo su oni poslali SOS poruku.

Teški uvjeti

Dvodnevno spašavanje krenulo je u teškim uvjetima, a spasioci su naposljetku naveli da su pronašli tijelo podijelivši potragu na dvije skupine.

'Naše ekipe, u bliskoj suradnji s vlastima Crne Gore i lokalnim planinarima iz Rožaje, pokrenule su akciju u kasnim večernjim satima. Međutim, zbog teških atmosferskih uvjeta i slabe vidljivosti, iz sigurnosnih razloga odlučeno je da se akcija potrage nastavi u jutarnjim satima (...) Po završetku pregleda tijelo je prevezeno i predano nadležnim institucijama. SHKShMK izražava najiskreniju sućut obitelji žrtve i cijeloj planinarskoj zajednici', navode kosovski spasioci o pronalasku tijela i spašavanju hrvatskih planinara.

Inače, Hajla je jedna od najviših planina u Crnoj Gori, a njen vrh doseže 2403 metra nadmorske visine.

