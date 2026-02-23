Hrvatskim planinarima vodič poginuo pred očima: Spasile ih kosovske službe

Uspon na planinu Hajla na granici Kosova i Crne Gore tijekom vikenda završio je zastrašujućim prizorom za grupu hrvatskih planinara. Kako piše Večernji list, vodič iz Crne Gore pao je u klisuru i smrtno stradao. Njegovo je tijelo pronađeno na sjevernoj, crnogorskoj strani planine, na lokalitetu znanom kao Jama.

Vijest o pronalasku tijela potvrdila je Kosovska gorska služba traganja i spašavanja (ShKShMK), koja je u subotu dojavu o nesreći primila od tamošnje policije. Hrvatski planinari su se sigurno spustili u nedjelju, a upravo su oni poslali SOS poruku.