Vučić po prvi put došao na mjesto velike tragedije, spomenuo i Hrvatsku

M.Da.

08.02.2026 u 14:02

Izvor: Pixsell / Autor: Stanislav Nedelja/ATAImages/PIXS
Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić pojavio se iznenada na Sajmu zavičaja u Novom Sadu, gradu u kojem je prije 15 mjeseci pala nadstrešnica na željezničkom kolodvoru i usmrtila 16 osoba, što je bio okidač za dugotrajne protuvladine demonstracije

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić nije se pojavljivao u Novom Sadu otkako je u studenome pretprošle godine pala nadstrešnica željezničkog kolodvora i pritom usmrtila 16 osoba. Za potrebe kampanje znao se pojavljivati u okolnim naseljima, ali sve veće manifestacije je izbjegavao - do danas. Jasno, ta je tragedija bila okidač za prosvjede protiv njegove vlasti koji su trajali više od godinu dana, potaknuti i brojnim pravosudnim odlukama.

Kako javlja Nova.rs, Vučić se nenajavljeno pojavio na Sajmu zavičaja u Novom Sadu. Održao je petominutni govor, u kojem je spomenuo i Hrvatsku, te otišao. Novinske redakcije iz Novog Sada nosu bile obaviještene o tome, niti su dobile poziv za praćenje događaja.

Pristaše dovezene autobusima

Svjedoci navode da je policija na nekoliko minuta blokirala dio grada u kojem se održava sajam te da je dio građana dovezen autobusima nešto prije 10 sati. Tijekom njegovog govora su sinkronizirano aplaudirali, da bi naposljetku i oni brže-bolje napustili prostor. 

"Trebao bih obići sve štandove, ali ovaj put to neću stići jer se moram vratiti u Beograd. Želim vam prije svega zahvaliti za sve što ste prethodnih godina učinili za Srbiju. Znam koliko je teško ostati bez zavičaja, ali najteže je ostati bez obitelji i naroda, a Srbija je vaša obitelj i vaš narod. Kada vidite što se danas događa u Hrvatskoj, jasno vam je da je ovo bio jedini put da opstanete", izjavio je Vučić između ostalog. 

Nakon odlaska, Vučić se na svom Instagramu pohvalio i time kako je s predsjednikom SNS-a Milošem Vučevićem i njegovim sinovima pojeo poznati novosadski "index sendvič".

