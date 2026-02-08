Vučić po prvi put došao na mjesto velike tragedije, spomenuo i Hrvatsku

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić nije se pojavljivao u Novom Sadu otkako je u studenome pretprošle godine pala nadstrešnica željezničkog kolodvora i pritom usmrtila 16 osoba. Za potrebe kampanje znao se pojavljivati u okolnim naseljima, ali sve veće manifestacije je izbjegavao - do danas. Jasno, ta je tragedija bila okidač za prosvjede protiv njegove vlasti koji su trajali više od godinu dana, potaknuti i brojnim pravosudnim odlukama.

Kako javlja Nova.rs, Vučić se nenajavljeno pojavio na Sajmu zavičaja u Novom Sadu. Održao je petominutni govor, u kojem je spomenuo i Hrvatsku, te otišao. Novinske redakcije iz Novog Sada nosu bile obaviještene o tome, niti su dobile poziv za praćenje događaja.