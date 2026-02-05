Šamar iz Washingtona razbio Vučićevu iluziju moći, a najveći dobitnik je – Orban

Ugledni njemački Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) u članku naslova 'Trump razotkriva Vučićevu iluziju moći' ocjenjuje da je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić doživio ozbiljan politički poraz nakon što je bio prisiljen popustiti američkom pritisku oko sudbine Naftne industrije Srbije (NIS)

Autor Andreas Mihm piše kako se američki predsjednik Donald Trump često percipira kao političar koji nakon dramatičnih prijetnji nerijetko odstupa, no upozorava da to ne vrijedi u svim slučajevima. Kada su u pitanju slabiji protivnici, Trump, prema FAZ-u, pokazuje da je spreman ići do kraja. U tom kontekstu navodi se i Srbija, čiji je predsjednik godinama uspijevao balansirati između velikih sila, ostavljajući dojam političara snažnijeg nego što to realno jest. Odluka Washingtona da još jednom ne suspendira sankcije protiv NIS-a, najveće energetske kompanije u zemlji, pokazala se kao prijelomni trenutak.

Suočen s prijetnjom energetske krize i mogućim nestašicama goriva, Vučić je bio prisiljen pristati na rješenje koje uključuje izlazak ruskog kapitala iz NIS-a. Time je, zaključuje autor, Trump bez ikakve vojne demonstracije moći ostvario cilj koji je dugo bio na američkom dnevnom redu – slabljenje ruskog energetskog utjecaja u regiji, prenosi DW. Slabljenje Moskve na Balkanu FAZ ističe da ova epizoda ima šire geopolitičke posljedice jer mijenja odnos snaga na zapadnom Balkanu. Gubitkom kontrole nad NIS-om, Moskva gubi važnu polugu utjecaja u Srbiji, zemlji koju je godinama smatrala jednim od svojih ključnih saveznika u Europi.

Istodobno, američka politika uklapa se u širi obrazac pritiska na ruske energetske interese – od ograničavanja izvoza nafte do sankcija protiv velikih kompanija poput Gazproma i Lukoila. Orban kao neočekivani dobitnik Kao najveći dobitnik nove energetske preraspodjele izašao je mađarski premijer Viktor Orban. Mađarski MOL, koji je pod snažnim političkim utjecajem Budimpešte, trebao bi postati većinski vlasnik NIS-a, uz američko odobrenje koje se zasad čini izglednim. Ako se transakcija realizira, MOL bi stekao dominantnu poziciju na tržištu nafte na zapadnom Balkanu. Financijska tržišta već reagiraju optimistično – dionice mađarske kompanije znatno su porasle nakon prvih informacija o mogućem preuzimanju. VIDEO MOL bi mogao kupiti NIS, što to znači za Hrvatsku?

MOL koji je vlasnik INA-e u pregovorima je za kupnju ruskih udjela u NIS-u do kojeg nafta stiže jedino iz Hrvatske. Paralelno s tim, pokrenut je natječaj za izgradnju naftovoda od mađarske granice do Novog Sada... Izvor: tportal.hr / Autor: Neven Bučević/tportal

Autor podsjeća da Orban održava dobre odnose i s Trumpom i s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, dok se istodobno u Europskoj uniji protivi politikama koje imaju za cilj dodatno ekonomsko slabljenje Rusije. Zbog takvog stava, Mađarska se već našla na udaru kritika pojedinih članica EU-a, a neke su joj zemlje blokirale energetske i infrastrukturne investicije. Unatoč tome, ulazak u NIS FAZ opisuje kao Orbanov značajan politički i ekonomski uspjeh, jer Rusija preko Mađarske ostaje prisutna kao opskrbljivač naftom i plinom, barem posredno.