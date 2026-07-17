Von der Leyen odbila poziv na finale SP-a

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen neće prisustvovati finalu Svjetskog nogometnog prvenstva u nedjelju u američkom New Jerseyju, iako je dobila službeni poziv. Iz Bruxellesa navode da je poziv odbila zbog ranije dogovorenih obveza
U finalu će igrati Španjolska i Argentina, a utakmici će, prema najavama, prisustvovati američki predsjednik Donald Trump, španjolski premijer Pedro Sánchez te španjolski kralj Felipe VI. Glasnogovornica Europske komisije Paula Pinho potvrdila je za Politico da Von der Leyen neće putovati u SAD. 'Predsjednica je primila poziv za finale Svjetskog prvenstva, ali zbog obveza u rasporedu neće prisustvovati', rekla je Pinho.
Odluka je privukla pozornost i zato što bi finale moglo biti prilika za neformalni susret s Trumpom, u trenutku kada su transatlantski odnosi ponovno u središtu pozornosti. Još jedan očekivani izostanak je onaj argentinskog predsjednika Javiera Mileija. On finale tradicionalno radije prati kod kuće zbog praznovjerja.
Von der Leyen je uoči polufinalnog susreta Francuske i Španjolske na društvenim mrežama objavila fotografiju s nogometnom loptom te poručila da će, bez obzira na ishod, 'jedna jaka europska reprezentacija biti u finalu'. Španjolska je potom pobijedila Francusku 2:0 i izborila završnu utakmicu.
Predsjednica Europske komisije ovog je tjedna boravila u Kijevu, gdje je iskazala potporu Ukrajini u obrani od ruske agresije, a potom je sudjelovala i na proslavi Dana pada Bastille u Parizu. U ponedjeljak bi se u Bruxellesu trebala sastati s bivšim predsjednikom Europske središnje banke Marijem Draghijem kako bi razgovarali o konkurentnosti europskog gospodarstva.
Italija, Španjolska, Njemačka i Francuska osvojile su četiri uzastopna naslova svjetskog prvaka između 2006. i 2018. godine, prije nego što je Argentina slavila na Svjetskom prvenstvu 2022. godine.