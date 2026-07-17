Von der Leyen odbila poziv na finale SP-a

U finalu će igrati Španjolska i Argentina, a utakmici će, prema najavama, prisustvovati američki predsjednik Donald Trump, španjolski premijer Pedro Sánchez te španjolski kralj Felipe VI . Glasnogovornica Europske komisije Paula Pinho potvrdila je za Politico da Von der Leyen neće putovati u SAD. 'Predsjednica je primila poziv za finale Svjetskog prvenstva, ali zbog obveza u rasporedu neće prisustvovati', rekla je Pinho.

Odluka je privukla pozornost i zato što bi finale moglo biti prilika za neformalni susret s Trumpom, u trenutku kada su transatlantski odnosi ponovno u središtu pozornosti. Još jedan očekivani izostanak je onaj argentinskog predsjednika Javiera Mileija. On finale tradicionalno radije prati kod kuće zbog praznovjerja.

Von der Leyen je uoči polufinalnog susreta Francuske i Španjolske na društvenim mrežama objavila fotografiju s nogometnom loptom te poručila da će, bez obzira na ishod, 'jedna jaka europska reprezentacija biti u finalu'. Španjolska je potom pobijedila Francusku 2:0 i izborila završnu utakmicu.

Predsjednica Europske komisije ovog je tjedna boravila u Kijevu, gdje je iskazala potporu Ukrajini u obrani od ruske agresije, a potom je sudjelovala i na proslavi Dana pada Bastille u Parizu. U ponedjeljak bi se u Bruxellesu trebala sastati s bivšim predsjednikom Europske središnje banke Marijem Draghijem kako bi razgovarali o konkurentnosti europskog gospodarstva.

Italija, Španjolska, Njemačka i Francuska osvojile su četiri uzastopna naslova svjetskog prvaka između 2006. i 2018. godine, prije nego što je Argentina slavila na Svjetskom prvenstvu 2022. godine.