ekonomska konkurencija

Macron i Merz najavili produbljivanje obrambene suradnje: Nismo protiv Kine, ali...

V. B./Hina

17.07.2026 u 18:38

Macron i Merz
Macron i Merz Izvor: Pixsell / Autor: FRIEDEMANN VOGEL
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Čelnici Njemačke i Francuske u petak su se obvezali produbiti obrambenu suradnju i zajednički se suprotstaviti snažnoj ekonomskoj konkurenciji iz Kine za koju tvrde da prekomjernom proizvodnjom i podcijenjenom valutom stvara ogroman pritisak na europsko gospodarstvo

Njemački kancelar Friedrich Merz i francuski predsjednik Emmanuel Macron sastali su se u sklopu redovitih zajedničkih sjednica vlada, nastojeći prevladati napetosti nastale ranije ove godine zbog propasti dugo najavljivanog zajedničkog projekta borbenog zrakoplova.

Kolektivna obrana

„Činimo sve što je potrebno da bismo zaštitili našu slobodu, sigurnost i kolektivnu obranu”, rekao je Merz na zajedničkoj konferenciji za novinare na kojoj su dvojica čelnika predstavila svoj popis ciljeva, uključujući proturaketnu obranu i raketne sustave dugog dometa.

Obojica čelnika kritizirala su Kinu, tvrdeći da ona ne poštuje pravila međunarodne trgovine jer svojoj industriji pruža najmanje osam puta veću državnu potporu od članica Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD), prenosi Reuters.

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„Nipošto nismo protivnici Kine, ni u diplomaciji ni u gospodarstvu, no realno sagledavamo stvari”, rekao je Macron. Europa bilježi trgovinski deficit s Kinom koji dnevno iznosi milijardu eura, naglasio je francuski predsjednik. 

Dvojica čelnika iznijela su i prijedloge o suradnji na području nuklearnog odvraćanja, nakon sve jasnijih signala iz Washingtona da će SAD smanjiti svoje obrambene obveze u Europi.

„Primjenjujemo pristup korak po korak koji bi u konačnici mogao rezultirati novom doktrinom, no prerano je da bismo danas o tome nagađali", kazao je Merz. 

Macron je jasno dao do znanja da će Francuska zadržati punu odgovornost za financiranje svog nuklearnog odvraćanja.

„Financiranje francuskog nuklearnog programa uvijek će osiguravati ona sama”, odgovorio je predsjednik na pitanje razmatra li Francuska mogućnost da Njemačka sufinancira taj program.

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