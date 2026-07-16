Hoće li opet ukrasti show? Trump se vraća na najveću nogometnu pozornicu

Iako se prvenstvo održava u SAD-u, Meksiku i Kanadi, Trump dosad nije prisustvovao nijednoj utakmici. Prema ranijim najavama FIFA-e, američki predsjednik trebao bi nakon finala uručiti pobjednički pehar, bilo reprezentaciji Španjolske ili Argentine.

'Ovo će biti kruna Svjetskog prvenstva koje je bilo najgledanije, najsigurnije i najuspješnije u povijesti Sjedinjenih Država', izjavila je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt.

Trump je pehar uručio i prošle godine nakon finala Svjetskog klupskog prvenstva, kada je Chelsea uvjerljivo pobijedio PSG. No tada je izazvao pomutnju među igračima jer je, umjesto da nakon ceremonije siđe s pozornice, ostao slaviti zajedno s momčadi.

'Znao sam da će biti tamo, ali nisam znao da će ostati na pozornici dok budemo podizali pehar. Bio sam malo zbunjen', rekao je tada Chelseajev napadač Cole Palmer. Njegov suigrač Levi Colwill dodao je da su igračima rekli kako će Trump samo uručiti trofej i potom otići, no predsjednik je odlučio ostati na pobjedničkom postolju.

Milei finale prati iz predsjedničke rezidencije

Trump je tijekom prvenstva bio u središtu pozornosti i zbog bliskih odnosa s predsjednikom FIFA-e Giannijem Infantinom.

Tijekom natjecanja je nazvao Infantina i zatražio da se poništi crveni karton američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu. Disciplinska komisija FIFA-e kasnije je doista ukinula suspenziju napadača, no američka reprezentacija unatoč tome uvjerljivo je ispala od Belgije rezultatom 4:1.

Za razliku od Trumpa, argentinski predsjednik Javier Milei neće doputovati u Sjedinjene Države na finale. Objasnio je da će utakmicu, kao i sve dosadašnje susrete Argentine na prvenstvu, gledati iz predsjedničke rezidencije Olivos, i to iz praznovjerja. 'Ne, ni u kojem slučaju ne idem. Nastavit ću gledati utakmice iz Olivosa, kao od prvog dana', rekao je Milei u razgovoru za argentinski radio.