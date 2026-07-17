Medak otkrio koliko zarađuju konobari i osvrnuo se na problem na Jadranu: Imamo previše lokala, pola ih treba zatvoriti

Broj izdanih računa povećan je sa 74 na 78 milijuna, odnosno za 5,5 posto u odnosu na isto razdoblje lani. Još je veći rast zabilježen u ukupnoj potrošnji. Vrijednost izdanih računa porasla j e s jedne na gotovo 1,1 milijardu eura, što je osam posto više nego u cijelom lipnju i prvoj polovini srpnja prošle godine.

U lipnju i prvoj polovini srpnja u ugostiteljskim objektima jelo se i pilo više nego prošle godine, pokazuju podaci Porezne uprave.

Na pitanje kako pomiriti tvrdnje ugostitelja da nema gostiju s podacima Porezne uprave koji pokazuju rast potrošnje, Medak smatra da treba razlikovati Jadran od ostatka Hrvatske.

"Jadran je jedna od najposjećenijih regija na Mediteranu, ali ondje se posljednjih godina otvorilo previše sezonskih ugostiteljskih objekata, često upitne kvalitete. Upravo se takvi danas najviše žale", rekao je.

Otišao je i korak dalje te ustvrdio da je ponuda na obali postala prevelika.

"Ja bih rekao da bi polovica tih lokala trebala biti zatvorena, odnosno da nisu ni trebali biti otvoreni. Jednostavno, na Jadranu se otvorilo previše ugostiteljskih objekata", poručio je.

Cijene su oko prosjeka EU

Dodao je kako ugostitelji na kontinentu posluju tijekom cijele godine, za razliku od sezonskih objekata na obali.

"Mi u Zagrebu radimo 365 dana u godini i jako je teško preživjeti cijelu godinu. Prvih pet ili šest mjeseci često poslujemo s gubitkom", istaknuo je.

Na pitanje jesu li upravo zato terase na obali poluprazne, odgovorio je kratko: "Definitivno."

Govoreći o cijenama u restoranima, Medak tvrdi da one nisu iznad europskog prosjeka. "Statistički gledano, cijene u restoranima su oko prosjeka Europske unije. Problem nije u tome da su restorani preskupi", rekao je.