SKOK IZ AVIONA

Padobranac poginuo u Sloveniji

L. Š.

17.07.2026 u 19:04

Ilustracija
Ilustracija Izvor: EPA / Autor: David Toro
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Padobranac je poginuo u petak poslijepodne u mjestu Šentvid pri Stični u Sloveniji nakon što je tijekom skoka iz aviona došlo do problema s padobranom. Velikom brzinom pao je na tlo i preminuo na mjestu, izvijestila je slovenska Uprava za zaštitu i spašavanje

Na mjesto nesreće odmah su upućeni vatrogasci, ekipa hitne medicinske pomoći i policija. Spasilačke službe osigurale su područje i pokušale reanimirati ozlijeđenog padobranca, no zbog zadobivenih teških ozljeda liječnici su mogli samo konstatirati smrt.

O nesreći su obaviještene nadležne službe, koje će utvrditi okolnosti i uzrok tragedije.

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