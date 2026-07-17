Padobranac poginuo u Sloveniji

Na mjesto nesreće odmah su upućeni vatrogasci, ekipa hitne medicinske pomoći i policija. Spasilačke službe osigurale su područje i pokušale reanimirati ozlijeđenog padobranca, no zbog zadobivenih teških ozljeda liječnici su mogli samo konstatirati smrt.

O nesreći su obaviještene nadležne službe, koje će utvrditi okolnosti i uzrok tragedije.