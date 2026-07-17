Rinčić se oglasila nakon kritika: 'Isti kriterij vrijedi i za Thompsonov koncert i za mural'

Kritike je uputio i predsjednik riječkog HDZ-a Josip Ostrogović , predloživši da se mural obnovi u izvornom obliku te da se o obilježjima iz Domovinskog rata ubuduće odlučuje u dijalogu s braniteljskim udrugama, predstavnicima postrojbi i lokalnom zajednicom.

Nezadovoljstvo su izrazili i vijećnici Unije Kvarnera Robert Salečić i Marin Mataija, čija je stranka dio vladajuće koalicije u Rijeci. Zatražili su objašnjenje tko je naložio uklanjanje murala i po kojem obrazloženju, upozorivši da o takvim odlukama koalicijski partneri nisu bili obaviješteni niti ih se konzultiralo.

Među ostalim ju je napao saborski zastupnik Mosta Marin Miletić koji je poručio da se kaje što je u drugom krugu lokalnih izbora pozvao Riječane da glasaju za nju.

Rinčić je u izjavi za Novi list poručila da nema potrebu komentirati istupe HDZ-a jer ta stranka nije dio gradske vlasti, ali je reagirala na kritike partnera iz vladajuće koalicije.

'Ako netko misli da ću politički pragmatizam i osobnu komociju pretpostaviti provođenju zakona i Odluke o komunalnom redu – krivo misli. A ako netko svoju podršku u Gradskom vijeću uvjetuje jednim grafitom, neka je uskrati već danas: suradnja koju može srušiti jedna objava na Facebooku ili jedna komunalna radnja i nije suradnja, pa za njom neću žaliti.

Rijeka mora biti uređen grad utemeljen na zakonu. Stvar je jednostavna i potpuno ista kao kod koncerta Marka Perkovića Thompsona. Koncert u Rijeci nije zabranjen jer ga zakon ne zabranjuje. Mural je uklonjen u sklopu provođenja komunalnog reda jer nije imao potrebno odobrenje i postavljen je bez ikakve dozvole, suglasnosti ili projekta.

Isti kriterij, u oba smjera: ničija ideologija ne može biti iznad zakonitosti. Znam da ću se u toj dosljednosti zamjeriti svima – nekad lijevima, nekad desnima.

Taj teret nosim lakše nego što bih nosila teret vlastite nedosljednosti. O svemu ću se uskoro šire očitovati jer građani imaju pravo znati ne samo što sam odlučila, nego i zašto: koja su moja stajališta te koje su moje obveze i dužnosti', poručila je riječka gradonačelnica.