Diljem Kanade gori, oko 200 požara izvan kontrole: Dim prekrio i dio SAD-a

Od početka godine izgorjelo je gotovo 2,8 milijuna hektara površine, pokazuju podaci vlade. Još prošlog petka taj je broj iznosio 1,6 milijuna.

Iako je dosadašnji tijek sezone požara mirniji nego rekordne 2023. ili prošle godine, intenzitet požara posljednjih tjedan dana se značajno pojačao.

Posebno je teško u pokrajini Ontariju koja je u četvrtak zatražila pomoć savezne vlade. Tamošnji požari zasad nisu odnijeli ljudske žrtve, no nekoliko je izoliranih naselja moralo biti evakuirano.

Dim koji se širi Kanadom drastično je pogoršao kvalitetu zraka u Torontu, najmnogoljudnijem kanadskom gradu, te na istoku Sjedinjenih Američkih Država, potaknuvši i zabrinutost uoči finala Svjetskog prvenstva ovog vikenda kod New Yorka.

Prema podacima švicarske tvrtke IQAir, Chicago, Detroit, Washington i New York u petak su bili najzagađeniji gradovi na svijetu.