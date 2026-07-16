Ovako izgleda život ruskih vojnika u Ukrajini: Iskrcaju ih, a onda im preostane 20 minuta

Direktor CIA-e John Ratcliffe iznio je na na samitu o obrani i inovacijama u Pennsylvaniji zastrašujuće procjene o gubicima ruske vojske u ratu u Ukrajini. Ustvrdio je da vojnici koji su tek pristigli na bojišnicu u prosjeku prežive tek 20 minuta ili pola sata.

"Naši podaci podudaraju se s izvješćima koja ste možda vidjeli iz Ukrajine. Prosječni životni vijek ruskog novaka koji danas stigne na bojište procjenjuje se na 20 do 30 minuta. Razlog je što su dronovi potpomognuti umjetnom inteligencijom postali iznimno specijalizirani i jeftini strojevi za ubijanje", prenosi Die Welt riječi direktora CIA-e.