Ovako izgleda život ruskih vojnika u Ukrajini: Iskrcaju ih, a onda im preostane 20 minuta

Prema podacima CIA-e, ruski vojnik koji se iskrca na bojišnicu u Ukrajini u prosjeku živi još 20 do 30 minuta, nakon čega biva ubijen, najčešće pucnjavom iz dronova. Na taj način Rusija gubi oko 7000 vojnika tjedno, a Ukrajina gađa 80 posto neprijateljskih ciljeva
Direktor CIA-e John Ratcliffe iznio je na na samitu o obrani i inovacijama u Pennsylvaniji zastrašujuće procjene o gubicima ruske vojske u ratu u Ukrajini. Ustvrdio je da vojnici koji su tek pristigli na bojišnicu u prosjeku prežive tek 20 minuta ili pola sata.
"Naši podaci podudaraju se s izvješćima koja ste možda vidjeli iz Ukrajine. Prosječni životni vijek ruskog novaka koji danas stigne na bojište procjenjuje se na 20 do 30 minuta. Razlog je što su dronovi potpomognuti umjetnom inteligencijom postali iznimno specijalizirani i jeftini strojevi za ubijanje", prenosi Die Welt riječi direktora CIA-e.
Zona ubijanja
Vojnici su, naime, neprestano izloženi napadima dronova u prostoru dubokom do 30 kilometara s obje strane bojišnice, koji se zbog velikog broja žrtava naziva zonom ubijanja.
Ukrajinske vojnike spašava manjak ljudstva, zbog čega drže obrambene pozicije na većoj udaljenosti. No, Rusi pokušavaju napredovati pojedinačno ili u manjim grupama, zbog čega su iznimno ranjivi, odnosno izloženiji su napadima iz zraka.
Gubici u tisućama
Američki obavještajci procjenjuju da Rusija svakog tjedna izgubi ugrubo 7000 vojnika. S druge strane, Volodimir Zelenski tvrdi da više od 80 posto neprijateljskih meta njegove snage uništavaju upravo dronovima. To je ujedno i dovelo do usporavanja ruskog napredovanja, unatoč njihovoj brojčanoj nadmoći.
U tom kontekstu, Europska unija i Ukrajina u srijedu su potpisale sporazum o partnerstvu za zajedničku proizvodnju dronova. SAD, pak, razmatra dodatno financiranje ukrajinskih programa razvoja dronova te želi osigurati pristup tehnologijama koje stoje iza sustava upravljanih umjetnom inteligencijom.