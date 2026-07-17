BORBA S VATRENOM STIHIJOM

Više od 50 kuća uništeno u požaru na jugu Norveške

L. Š. / Hina

17.07.2026 u 21:48

Požar u Norveškoj
Požar u Norveškoj Izvor: Profimedia / Autor: Thomas Fure / NTB Scanpix / Profimedia
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Više od 50 kuća uništeno je u petak u požaru u blizini Drammena na jugu Norveške, dok se vatrogasci uz pomoć helikoptera bore s vatrenom stihijom koju otežava snažan vjetar, izvijestila je agencija Reuters

Gusti crni dim prekrio je područje udaljeno oko 50 kilometara zapadno od Osla, no zasad nema izvješća o poginulima ni nestalim osobama. Požar je zahvatio stambeno naselje s kućama u nizu.

U gašenju sudjeluje najmanje 60 vatrogasaca, a dodatne snage stižu iz okolnih regija. U pomoć su poslani i helikopteri koji sudjeluju u gašenju požara iz zraka. Policija je evakuirala stotine stanovnika dok se požar nastavio širiti i prema okolnoj šumi. Za sada nije poznato gdje je požar izbio niti što ga je uzrokovalo.

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