Više od 50 kuća uništeno u požaru na jugu Norveške

Gusti crni dim prekrio je područje udaljeno oko 50 kilometara zapadno od Osla, no zasad nema izvješća o poginulima ni nestalim osobama. Požar je zahvatio stambeno naselje s kućama u nizu.

U gašenju sudjeluje najmanje 60 vatrogasaca, a dodatne snage stižu iz okolnih regija. U pomoć su poslani i helikopteri koji sudjeluju u gašenju požara iz zraka. Policija je evakuirala stotine stanovnika dok se požar nastavio širiti i prema okolnoj šumi. Za sada nije poznato gdje je požar izbio niti što ga je uzrokovalo.