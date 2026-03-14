mariJa kolesnikova

Vodila je prosvjede protiv Lukašenka, sad dobila nagradu Karla Velikog: 'Moramo biti glasniji od nasilja'

B. S. / Hina

14.03.2026 u 17:22

Marija Kolesnikova puštena je iz zatvora nakon pet godina Izvor: EPA / Autor: TATYANA ZENKOVICH
Bionic
Reading

Bjeloruska opozicijska aktivistica Marija Kolesnikova, koja je zbog svoje vodeće uloge u masovnim protuvladinim prosvjedima 2020. zatvorena na pet godina, primila je u subotu prestižnu njemačku međunarodnu nagradu Karla Velikog.

Po primanju nagrade u zapadnom njemačkom gradu Aachenu, Kolesnikova je pozvala Europu da se čvrsto drži svojih vrijednosti u trenutačnom "vremenu velikih nesigurnosti".

Kolesnikova, koja je puštena iz zatvora kasno prošle godine, bila je 2022. dobitnica nagrade uz opozicijske čelnice Svetlanu Tihanovsku i Veronicu Cepkalo za njihovu hrabrost i predanost demokraciji i slobodi, no nije mogla primiti nagradu jer je bila u zatvoru.

"Upravo sada vidimo od čega je Europa istinski sazdana", rekla je 43-godišnjakinja u svome govoru tijekom dodjele nagrade u Gradskoj vijećnici u Aachenu.

"Ne moć, ne strah, ne nasilje. Nego ljudi koji stoje zajedno, ljudi koji čuvaju dostojanstvo, ljudi koji brane slobodu."

Nekada, rekla je, glas nasilja čini se najglasnijim. "Naši glasovi moraju biti snažniji."

Marija Kolesnikova bila je zaštitno lice prosvjeda u Bjelorusiji Izvor: EPA / Autor: Stringer

Vodila prosvjede protiv Lukašenka

Kao školovana flautistica, Kolesnikova je bila vodeća figura na masovnim prosvjedima koji su izbili kad je dugogodišnji čelnik Aleksandar Lukašenko proglasio pobjedu na uvelike osporavanim izborima 2020.

Prosvjedi su nasilno ugušeni, a tisuće oporbenih pristaša, uključujući i Kolesnikovu, zatvoreni.

Nakon pritiska Sjedinjenih Država, puštena je uz drugih 120 političkih zatvorenika u prosincu i otad živi u Berlinu.

Međunarodna nagrada Karla Velikog namijenjena je onima koji se zalažu za europsko jedinstvo.

Grad Aachen nagradu dodjeljuje od 1950., a među prethodnim dobitnicima su Winston Churchill, papa Franjo i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
MALO SU SE ZALETJELI

MALO SU SE ZALETJELI

Amerikanci se hvale, a ne znaju vojnu povijest: Tko je sve potapao brodove od Drugog svjetskog rata naovamo
OPASNA OPERACIJA

OPASNA OPERACIJA

Trumpov miljenik se distancira od rata u Iranu: Situacija na terenu je kaotična
IZBORNA SKUPŠTINA

IZBORNA SKUPŠTINA

Tomašević i Benčić ostaju na čelu Možemo!, obećali pobjedu na izborima

najpopularnije

Još vijesti