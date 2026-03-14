Vodila je prosvjede protiv Lukašenka, sad dobila nagradu Karla Velikog: 'Moramo biti glasniji od nasilja'

Po primanju nagrade u zapadnom njemačkom gradu Aachenu, Kolesnikova je pozvala Europu da se čvrsto drži svojih vrijednosti u trenutačnom "vremenu velikih nesigurnosti".

Kolesnikova, koja je puštena iz zatvora kasno prošle godine, bila je 2022. dobitnica nagrade uz opozicijske čelnice Svetlanu Tihanovsku i Veronicu Cepkalo za njihovu hrabrost i predanost demokraciji i slobodi, no nije mogla primiti nagradu jer je bila u zatvoru.

"Upravo sada vidimo od čega je Europa istinski sazdana", rekla je 43-godišnjakinja u svome govoru tijekom dodjele nagrade u Gradskoj vijećnici u Aachenu.

"Ne moć, ne strah, ne nasilje. Nego ljudi koji stoje zajedno, ljudi koji čuvaju dostojanstvo, ljudi koji brane slobodu."

Nekada, rekla je, glas nasilja čini se najglasnijim. "Naši glasovi moraju biti snažniji."