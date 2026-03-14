Vodila je prosvjede protiv Lukašenka, sad dobila nagradu Karla Velikog: 'Moramo biti glasniji od nasilja'

Bjeloruska opozicijska aktivistica Marija Kolesnikova, koja je zbog svoje vodeće uloge u masovnim protuvladinim prosvjedima 2020. zatvorena na pet godina, primila je u subotu prestižnu njemačku međunarodnu nagradu Karla Velikog.
Po primanju nagrade u zapadnom njemačkom gradu Aachenu, Kolesnikova je pozvala Europu da se čvrsto drži svojih vrijednosti u trenutačnom "vremenu velikih nesigurnosti".
Kolesnikova, koja je puštena iz zatvora kasno prošle godine, bila je 2022. dobitnica nagrade uz opozicijske čelnice Svetlanu Tihanovsku i Veronicu Cepkalo za njihovu hrabrost i predanost demokraciji i slobodi, no nije mogla primiti nagradu jer je bila u zatvoru.
"Upravo sada vidimo od čega je Europa istinski sazdana", rekla je 43-godišnjakinja u svome govoru tijekom dodjele nagrade u Gradskoj vijećnici u Aachenu.
"Ne moć, ne strah, ne nasilje. Nego ljudi koji stoje zajedno, ljudi koji čuvaju dostojanstvo, ljudi koji brane slobodu."
Nekada, rekla je, glas nasilja čini se najglasnijim. "Naši glasovi moraju biti snažniji."
Vodila prosvjede protiv Lukašenka
Kao školovana flautistica, Kolesnikova je bila vodeća figura na masovnim prosvjedima koji su izbili kad je dugogodišnji čelnik Aleksandar Lukašenko proglasio pobjedu na uvelike osporavanim izborima 2020.
Prosvjedi su nasilno ugušeni, a tisuće oporbenih pristaša, uključujući i Kolesnikovu, zatvoreni.
Nakon pritiska Sjedinjenih Država, puštena je uz drugih 120 političkih zatvorenika u prosincu i otad živi u Berlinu.
Međunarodna nagrada Karla Velikog namijenjena je onima koji se zalažu za europsko jedinstvo.
Grad Aachen nagradu dodjeljuje od 1950., a među prethodnim dobitnicima su Winston Churchill, papa Franjo i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij.