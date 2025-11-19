napadi u ukrajini

Vlada RH udarila na Rusiju: Zaslužila je snažne sankcije

V. B./Hina

19.11.2025 u 16:58

Andrej Plenković
Andrej Plenković Izvor: Cropix / Autor: Damjan Tadic
Rusija je ponovno pokazala da ne želi kraj agresije i zato moramo i dalje održavati sankcije toj zemlji i podržati Ukrajinu, poručila je Vlada RH nakon novog raketnog napada u srijedu u kojem je poginulo najmanje 25 ljudi

„Ključno je nastaviti pružati sveobuhvatnu pomoć Ukrajini i održavati snažne sankcije Rusiji, koja iznova pokazuje da ne želi mir ni kraj agresije“, napisala je Vlada na X-u.

Ova zemlja zarađuje milijarde na ruskom ratu i troši ih na sofisticirano naoružanje Izvor: tportal.hr / Autor: EPA/PIXSELL/Neven Bučević

Oko 80 osoba ranjeno je u ruskom napadu dronom i raketama na zapadnoukrajinski grad Ternopil, a pogođena je i energetska i prometna infrastruktura.

„Izražavamo iskrenu sućut obiteljima žrtava te solidarnost s ukrajinskim narodom i vodstvom“, stoji u objavi.

Rusija je tijekom noći lansirala više od 470 dronova i 48 projektila, rekli su dužnosnici.

