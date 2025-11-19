U ruskom napadu na stambenu zgradu u Ternopilu 25 poginulih

Oko 80 osoba je ranjeno kada je Rusija ispalila 476 dronova i 48 raketa na Ukrajinu, pri čemu je pogodila energetsku i prometnu infrastrukturu i dovela do nestanke struje u brojnim regijama na ledenim temperaturama.

Viši katovi stambene zgrade u Ternopilu potpuno su devastirani, a žrtava ima u cijeloj zgradi.

Vatrena stihija

"Čini se da je od devetog do prvog kata ova vatrena lava progutala naše ljude. Nisu imali vremena pobjeći iz svojih stanova jer je sve bilo u plamenu", rekao je ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko u televizijskoj izjavi.

Dužnosnici su rekli da je među poginulima troje djece, da bi broj žrtava mogao porasti, a da za oko 25 još traga.