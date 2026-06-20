Srbi prosvjedovali u Novom Sadu, Vučić se oglasio o izborima na jesen

Studenti u blokadi i dio oporbe već dulje vrijeme traže raspisivanje izvanrednih parlamentarnih izbora, no Aleksandar Vučić i dalje ne otkriva kada bi oni mogli biti održani. Njegov uobičajeni odgovor, kako je rekao, jest da će izbora biti do kraja godine, odnosno između rujna i studenoga, kada o tome odluči 'nadležna institucija', javlja N1 Srbija .

U razgovoru za tri provladine televizije najavio je da će više detalja iznijeti na skupu Srpske napredne stranke (SNS), zakazanom za 27. lipnja u Beogradu , kada će govoriti i o mogućoj kandidaturi za predsjednika vlade. Dužnosnici SNS-a već su ranije više puta isticali kako žele da Vučić bude njihov kandidat za premijera na idućim izborima.

Vučić je građane pozvao da dođu na skup SNS-a 27. lipnja u Beogradu, poručivši kako želi čuti njihovo mišljenje te da skup neće biti usmjeren protiv bilo koga, nego će biti organiziran 'za Srbiju'. Pozvao je okupljene da se, kako je rekao, 'izbore za još jednu pobjedu'.

Studentski skup najavljen za 28. lipnja u Kraljevu ocijenio je kao 'još jedno besmisleno okupljanje', dodajući da je i to dio demokratskog procesa.

Prosvjed u Novom Sadu

U Novom Sadu, drugom najvećem gradu u Srbiji, tisuće prosvjednika okupile su se u subotu uzvikujući 'Pobjeda' i parole protiv Vučića i SNS-a. Mnogi su nosili transparente i majice s natpisom 'Studenti pobjeđuju'. Prosvjedovali su u subotu i zbog urušavanja nadstrešnice željezničkog kolodvora, nesreće u kojoj je 2024. godine poginulo 16 osoba te su zatražili raspisivanje prijevremenih izbora.

Studentski prosvjedi protiv vlade proširili su se Srbijom nakon te nesreće, uzdrmavši trinaestogodišnju vladavinu Vučića i njegove Srpske napredne stranke. Prosvjednici, oporba i udruge za ljudska prava tvrde da je nesreća na željezničkom kolodvoru pokazatelj šireg lošeg upravljanja građevinskim projektima i korupcije u vlasti.

Aktivisti studentskog pokreta poručuju da žele izazvati Vučića i SNS na predstojećim parlamentarnim i predsjedničkim izborima. 'Bez slobodnih i poštenih izbora sve ostalo su prazne riječi', poručila je okupljenima Sanja Belić, sveučilišna profesorica iz Novog Sada.

Prosvjednici i udruge za ljudska prava također optužuju Vučića i vladine dužnosnike za izborne prijevare, nasilje nad političkim protivnicima, gušenje medijskih sloboda, korupciju i povezanost s organiziranim kriminalom. Vučić i njegovi saveznici takve optužbe odbacuju. 'Moramo se dići, iskazati svoju volju i pobijediti. Drugog izbora nemamo', rekao je Goran Sajin, prosvjednik u pedesetim godinama.