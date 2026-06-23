Vučić zove pristaše na veliki skup: 'Srbija uvijek pobjeđuje'

Istodobno, on je najavio da će idućeg tjedna početi s radom portal namijenjen pritužbama građana na bahato ponašanje dužnosnika - od razine lokalne vlasti do najviših državnih namještenika.

Vučić je u video-poruci na Instagramu pobrojao neke od tema koje su ponuđene - 'veća briga o ljudima, očuvanje mira i stabilnosti, borba za očuvanje Kosova i Metohije, poboljšanje usluga u zdravstvu, bolje obrazovanje, rast mirovina, smanjenje cijena lijekova, energetska sigurnost, veća ulaganja u kulturu, ekologiju...'

Vučić je ocijenio da je 'nervoza velika kod onih koji su pokušavali srušiti i uništiti državu'. 'Naše je samo da sačuvamo mir i pokažemo strpljenje', rekao je.

Naglasio je da se 'na kraju svaka istina sazna' i da 'istina uvijek pobjeđuje'.

Zahvalio je građanima 'na ogromnoj podršci'.

'Hvala vam što ćete doći 27. lipnja na plato ispred Narodne skupštine. Hvala vam za svu ljubav i podršku. I kao što znate - istina i Srbija uvijek pobjeđuju', kazao je srbijanski predsjednik.

Vučićev poziv pristašama i glasačima vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) 27. lipnja prate i upozorenja i poruke sindikata da se pritiscima na zaposlenike u mnogim poduzećima, a napose u javnom sektoru, nastoji osigurati što veća masovnost skupa.

Taj skup Vučićevih lojalista oporba, studentski pokret i nevladine organizacije vide kao pokušaj iskazivanja protuteže kampanji studentskog pokreta 'Studenti pobjeđuju' i masovnom prosvjedu 23. svibnja.

Organizacija Arhiv javnih skupova procijenila je da se tada okupilo između 180.000 i 190.000 ljudi, dok ih je - prema službenoj procjeni policije - bilo oko 34.300.

Masovni protuvladini prosvjedi u Srbiji počeli su koncem 2024. godine, potaknuti pogibijom 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 1. studenog i zahtjevima javnosti za odgovornost vlasti.

Popisu zahtjeva za borbu protiv korupcije i demokratizaciju društva studentski pokret pridodao je i raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora koje vlast odbija prihvatiti, premda ih je Vučić dosad više puta najavljivao, ali ne i konkretizirao kada će ih raspisati.