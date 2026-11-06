'buseki'

Varaždin obnovio flotu: Došli im novi autobusi, uskoro proširuju i linije

I.H./Hina

06.11.2026 u 11:01

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Pixsell / Autor: Marko Jurinec/PIXSELL
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Varaždin je dobio sedam novih električnih autobusa vrijednih 3,58 milijuna eura, a od 30. studenoga gradski javni prijevoz prelazi s pet na sedam linija, istaknuto je u petak na predstavljanju novih "buseka”, uz napomenu da je do 15. studenoga vožnja za sve građane besplatna

Nabava novih niskopodnih autobusa u cijelosti je financirana bespovratnim sredstvima Europske unije iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Izgrađene su i punionice na Dravskom nasipu i Trgu kralja Petra Svačića, za što je osigurano dodatnih 372.758 eura bespovratnih sredstava. Autobuse je isporučila tvrtka WAWA, partner i zastupnik proizvođača Karsan.

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U prvih deset mjeseci ove godine 'busekima' je prevezeno 311.684 putnika, dok ih je tijekom cijele 2022. bilo 75.802.

"Krenuli smo 2021. godine u prosincu sa svega par stotina putnika tjedno, a vjerujem da će taj napredak, ta naša tranzicija prema tome da se naši sugrađani što više koriste gradskim prijevozom, doći do toga da ćemo kroz koju godinu moći reći da godišnje imamo prevezeno i milijun putnika”, istaknuo je gradonačelnik Neven Bosilj.

Dodao je da je riječ o prvoj fazi modernizacije javnog prijevoza te najavio postupno povlačenje starih dizelskih autobusa.

"Ovo je ona zelena tranzicija i pozivam sve sugrađane, budući da je donesena odluka da su do 15. studenoga sve vožnje našim gradskim busekima besplatne, da kad ih vide na nekoj stanici, uđu unutra, provozaju se, razgledaju autobuse i osjete kakva je vožnja u njima”, poručio je Bosilj.

Javnim prijevozom u Varaždinu upravlja gradska komunalna tvrtka Čistoća, a direktorica Ines Lovreković najavila je da će autobusi do 29. studenoga prometovati na postojećih pet linija, nakon čega slijedi uvođenje novog rasporeda.

"Radi se o probnom razdoblju i vremenu prilagodbe na novi način vožnje, a od 30. studenog krećemo s prometovanjem na sedam linija. Vjerujemo da će to poboljšati povezanost unutar grada te, nadamo se, potaknuti i naše građane da koriste čisti, moderniji i održiviji javni gradski prijevoz”, rekla je.

U planu je i modernizacija 108 autobusnih stajališta, postavljanje informativnih panela i nadstrešnica te razvoj aplikacije za praćenje voznih redova i dolazaka autobusa.

Cijene karata ostaju nepromijenjene - 60 centi pri kupnji u autobusu i 50 centi na blagajni Čistoće, dok umirovljenici imaju pravo na besplatnu vožnju.

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