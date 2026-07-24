Zelenski stiže Trumpu: Čekaju se detalji

Dužnosnik američke vlade rekao je agenciji dpa u petak da je posjet planiran. Drugi detalji nisu poznati.

Američki napori za okončanje rata u Ukrajini nedavno su potisnuti u drugi plan zbog sukoba s Iranom.

U četvrtak su ministri vanjskih poslova Rusije i SAD-a, Sergej Lavrov i Marco Rubio, razgovarali o ratu koji Moskva vodi protiv Ukrajine na sastanku u Manili.

Rubio je nakon toga rekao novinarima da su potrebni novi prijedlozi i nove ideje kako bi se postigao napredak prema ostvarenju mira u Ukrajini.

Ukazao je na teške ruske gubitke u posljednje vrijeme kao i na patnje ukrajinskog stanovništva. Rekao je da stoga obje strane imaju interes za okončanje rata koji traje od veljače 2022.