švicarska

Stroga pravila za vlasnike pasa: Ako ne očiste ostatke mokraće, slijedi kazna

Bi. S. / Hina

23.07.2026 u 17:10

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Švicarska općina Chiasso zatražila je od vlasnika pasa da nakon svojih ljubimaca, osim uklanjanja velike nužde, očiste i tragove mokraće, a oni koji ne budu poštovali novo pravilo nakon upozorenja bit će kažnjeni sa 100 franaka, izvijestila je u četvrtak agencija dpa

Problem je posebno izražen u povijesnoj pješačkoj zoni gdje se zbog pseće mokraće i toplog vremena širi neugodan miris, rekao je općinski tajnik Umberto Balzaretti.

Prema novoj odluci, vlasnici pasa morat će mjesta na kojima su njihovi ljubimci mokrili odmah isprati dovoljnom količinom vode kako bi se mokraća razrijedila i površina očistila. Tijekom prvih nekoliko tjedana vlasnici koji ne budu poštovali nova pravila dobit će samo upozorenje, no nakon toga prijetit će im novčane kazne od 100 franaka.

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'Vlasnici pasa obvezni su pri šetnji javnim površinama ili prostorima dostupnima javnosti uvijek sa sobom imati malu bocu ili drugu prikladnu posudu s vodom', stoji u općinskoj odluci.

Chiasso, grad s oko 7500 stanovnika na jugu Švicarske, nalazi se uz talijansku granicu između jezera Lugano i jezera Como. U općini je registrirano oko 500 pasa.

Balzaretti je rekao da je reakcija stanovnika zasad pozitivna te da općina nije zaprimila službene pritužbe. Ipak, odluka je izazvala i kritike na internetu, gdje su neki korisnici ismijali novu obvezu vlasnika pasa. 'Hoćemo li uskoro morati skupljati i ugljični dioksid koji izdišemo kako bi se mogao pohraniti?', napisao je jedan komentator.

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