Raskol u Poljskoj: Iz konzervativne stranke otišli deseci zastupnika

Nekoliko desetaka zastupnika napustilo je poljsku konzervativnu stranku Pravo i pravda (PiS), najveću političku grupaciju oporbe, nakon što je njezin čelnik Jaroslaw Kaczynski iz redova izbacio bivšeg premijera Mateusza Morawieckog
Kaczynski, najmoćniji čovjek stranke koju je osnovao 2011. s bratom blizancem Lechom, bivšim poljskim predsjednikom, razlaz je prikazao kao dobrovoljnu ostavku Morawieckog zbog odbijanja potpisivanja izjave o odanosti stranci. Bivši premijer i politički analitičari tvrde suprotno i govore o prisilnom izbacivanju, prenosi agencija dpa.
Morawiecki je najavio da odlazi još četrdeset zastupnika, no još nije otkrio namjerava li osnovati vlastitu stranku.
U središtu sukoba je budući smjer te nekoć moćne stranke koja je vladala Poljskom od 2015. do 2023. godine, preoblikujući zemlju prema vlastitoj konzervativnoj viziji i dovodeći je u česte sukobe s Europskom unijom.
Kaczynski je u ožujku imenovao tvrdolinijaša Przemyslawa Czarneka kandidatom za premijera na parlamentarnim izborima iduće godine, s ciljem privlačenja birača krajnje desnice.
Bivši bankar Morawiecki (58), premijer od 2017. do 2023. godine, zbog Czarnekove nominacije se osjetio marginaliziranim. S umjerenim kolegama osnovao je frakciju Razvoj plus te zatražio da se PiS „vrati širokoj koaliciji poljske desnice i stranaka desnog centra”.
Kaczynski je postavio ultimatum – frakcija se mora raspustiti, a svi njezini članovi moraju potpisati izjavu o odanosti. Morawiecki je pustio da ultimatum istekne, pa potom kazao da nije mogao pristati na takvu prisilu.
Vijeće stranke u utorak će formalizirati ostavku Morawieckog i njegovih 'trideset' pristaša, najavio je 77-godišnji Kaczynski.
PiS je sa 186 zastupnika dosad bio najveća pojedinačna stranka u poljskom parlamentu. Građanska platforma premijera Donalda Tuska je na 156 zastupnika, no s koalicijskim partnerima ima stabilnu većinu u Sejmu.