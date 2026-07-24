Raskol u Poljskoj: Iz konzervativne stranke otišli deseci zastupnika

Kaczynski, najmoćniji čovjek stranke koju je osnovao 2011. s bratom blizancem Lechom, bivšim poljskim predsjednikom, razlaz je prikazao kao dobrovoljnu ostavku Morawieckog zbog odbijanja potpisivanja izjave o odanosti stranci. Bivši premijer i politički analitičari tvrde suprotno i govore o prisilnom izbacivanju, prenosi agencija dpa.

Morawiecki je najavio da odlazi još četrdeset zastupnika, no još nije otkrio namjerava li osnovati vlastitu stranku.

U središtu sukoba je budući smjer te nekoć moćne stranke koja je vladala Poljskom od 2015. do 2023. godine, preoblikujući zemlju prema vlastitoj konzervativnoj viziji i dovodeći je u česte sukobe s Europskom unijom.

Kaczynski je u ožujku imenovao tvrdolinijaša Przemyslawa Czarneka kandidatom za premijera na parlamentarnim izborima iduće godine, s ciljem privlačenja birača krajnje desnice.