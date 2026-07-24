Iran se obrušio na američku aroganciju: 'Ne popuštamo prijetnjama'

Iranski ministar vanjskih poslova, Abas Arakči, poručio je kako Teheran neće biti podložan SAD-u niti će 'tolerirati jezik prijetnji'
Arakči je, govoreći na marginama sastanka Vijeća ministara vanjskih poslova Šangajske organizacije za suradnju u Kirgistanu istaknuo i kako se redovito konzultiraju s 'prijateljima' u Kini i Rusiji.
Iranska novinska agencija Tasnim prenosi kako je dodao da je problem s napretkom u mirovnim pregovorima u 'američkom pristupu'.
'Kao što sam ranije spomenuo, problem između nas i Amerike nije nedostatak posredovanja, već sam američki pristup, koji se još uvijek temelji na aroganciji i nametanju diktata', istaknuo je Arakči te naglasio da je Iran dokazao da se neće pokoriti američkoj hegemoniji i da neće odgovoriti na prijetnje ili pritisak ni pod kojim okolnostima.
'Očuvanje iranskih interesa u Hormuškom tjesnacu je među našim načelima i mi smo im predani. Sve dok se ne ispune legitimni ciljevi i zahtjevi iranskog naroda, prirodno je da nastavimo s našim naporima', poručio je Arakči.
Arakči je rekao da su njegovi sastanci sa stranim kolegama otkrili široki konsenzus o osudi američkih akcija protiv Irana. Dodao je da države članice ŠOS-a također traže načine da se suprotstave takvim američkim postupcima i spriječe da postanu prihvaćena praksa u međunarodnim odnosima.
Naglasio je da je položaj Irana sada jači i viši nego što je bio u prošlosti, dodajući: 'Iz ovog rata izašli smo jači i prebrodit ćemo i ovu fazu s više snage i moći'.