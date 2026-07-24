Iran se obrušio na američku aroganciju: 'Ne popuštamo prijetnjama'

Arakči je, govoreći na marginama sastanka Vijeća ministara vanjskih poslova Šangajske organizacije za suradnju u Kirgistanu istaknuo i kako se redovito konzultiraju s 'prijateljima' u Kini i Rusiji.

Iranska novinska agencija Tasnim prenosi kako je dodao da je problem s napretkom u mirovnim pregovorima u 'američkom pristupu'.

'Kao što sam ranije spomenuo, problem između nas i Amerike nije nedostatak posredovanja, već sam američki pristup, koji se još uvijek temelji na aroganciji i nametanju diktata', istaknuo je Arakči te naglasio da je Iran dokazao da se neće pokoriti američkoj hegemoniji i da neće odgovoriti na prijetnje ili pritisak ni pod kojim okolnostima.