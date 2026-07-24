FOTO Pogledajte kako je uklonjen kamion Herculanea iz mora

Kamion pulskog gradskog komunalnog poduzeća Herculanea završio je danas nešto malo iza 11 sati u moru na Zlatnim stijenama
Vozač kamiona neozlijeđen je izašao iz kamiona, no došlo je do izlijevanja goriva i komunalnog otpada iz kamiona u more. Odmah su se angažirali službenici pulske Kapetanije i ostale žurne službe kako bi ograničili onečišćenje i spriječili njegovo širenje prema Zlatnim stijenama.
Pripadnici Javne vatrogasne postrojbe JVP Pula i službenici Lučke kapetanije Pula krenuli su sa sanacijom onečišćenja sakupljanjem komunalnog otpada iz mora, a izdan je i nalog tvrtki za pružanje komercijalnih usluga uklanjanja onečišćenja iz okoliša, za uključenje njihovih djelatnika u sanacijske aktivnosti.
Tijekom poslijepodneva, Herculanea je organizirala plovilo dizalicu koje je sigurno izvuklo oštećeno vozilo i prevezlo ju sa Zlatnih stijena.