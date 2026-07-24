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FOTO Pogledajte kako je uklonjen kamion Herculanea iz mora

M.Či.

24.07.2026 u 18:52

Uklanjanje kamiona Herculanea iz mora
Uklanjanje kamiona Herculanea iz mora Izvor: Pixsell / Autor: Srecko Niketic/PIXSELL
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Kamion pulskog gradskog komunalnog poduzeća Herculanea završio je danas nešto malo iza 11 sati u moru na Zlatnim stijenama

Vozač kamiona neozlijeđen je izašao iz kamiona, no došlo je do izlijevanja goriva i komunalnog otpada iz kamiona u more. Odmah su se angažirali službenici pulske Kapetanije i ostale žurne službe kako bi ograničili onečišćenje i spriječili njegovo širenje prema Zlatnim stijenama.

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Pripadnici Javne vatrogasne postrojbe JVP Pula i službenici Lučke kapetanije Pula krenuli su sa sanacijom onečišćenja sakupljanjem komunalnog otpada iz mora, a izdan je i nalog tvrtki za pružanje komercijalnih usluga uklanjanja onečišćenja iz okoliša, za uključenje njihovih djelatnika u sanacijske aktivnosti.

Tijekom poslijepodneva, Herculanea je organizirala plovilo dizalicu koje je sigurno izvuklo oštećeno vozilo i prevezlo ju sa Zlatnih stijena.

Uklanjanje kamiona Herculanea iz mora
  • Uklanjanje kamiona Herculanea iz mora
  • Uklanjanje kamiona Herculanea iz mora
  • Uklanjanje kamiona Herculanea iz mora
  • Uklanjanje kamiona Herculanea iz mora
  • Uklanjanje kamiona Herculanea iz mora
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Uklanjanje kamiona Herculanea iz mora Izvor: Pixsell / Autor: Srecko Niketic/PIXSELL

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