FOTO Pogledajte kako je uklonjen kamion Herculanea iz mora

Vozač kamiona neozlijeđen je izašao iz kamiona, no došlo je do izlijevanja goriva i komunalnog otpada iz kamiona u more. Odmah su se angažirali službenici pulske Kapetanije i ostale žurne službe kako bi ograničili onečišćenje i spriječili njegovo širenje prema Zlatnim stijenama.

Pripadnici Javne vatrogasne postrojbe JVP Pula i službenici Lučke kapetanije Pula krenuli su sa sanacijom onečišćenja sakupljanjem komunalnog otpada iz mora, a izdan je i nalog tvrtki za pružanje komercijalnih usluga uklanjanja onečišćenja iz okoliša, za uključenje njihovih djelatnika u sanacijske aktivnosti.

Tijekom poslijepodneva, Herculanea je organizirala plovilo dizalicu koje je sigurno izvuklo oštećeno vozilo i prevezlo ju sa Zlatnih stijena.