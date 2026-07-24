Žestok ruski napad na izložbu oružja, Zelenski ljut: 'Tisuću puta smo rekli...'

Na fotografijama koje je služba objavila vide se spasilačke ekipe kako pretražuju ruševine na mjestu napada, u blizini nekoliko kuća.

Ukrajinska Državna služba za izvanredne situacije priopćila je da su njezine ekipe završile akciju spašavanja na mjestu napada sjeverno od glavnog grada.

'Tisuću puta smo rekli da je u ratnim uvjetima, s ovakvim neprijateljem, apsolutno neprihvatljivo održavati izložbe oružja na kojima se okuplja velik broj ljudi, osobito u blizini stambenih zgrada', rekao je Zelenski u svom večernjem videoobraćanju.

Događaj, koji je organizirala udruga proizvođača dronova, održavao se na području nedaleko od predgrađa Kijeva.

Glasnogovornik glavnog stožera ukrajinske vojske rekao je da se događaj održavao na lokaciji koja nije u njegovoj nadležnosti, ali je dodao da svaki takav događaj zahtijeva 'maksimalne sigurnosne mjere'.

Vršitelj dužnosti guvernera Kijevske oblasti Ruslan Olijnik rekao je da će u subotu u regiji biti proglašen dan žalosti.

Ukrajinsko vijeće obrambene industrije priopćilo je da je raketni napad pogodio lokaciju na kojoj su bili predstavnici ukrajinske obrambene industrije. Dodalo je da nije bilo organizator događaja.

Valerij Borovik, osnivač ukrajinske tvrtke za proizvodnju dronova First Contact, rekao je ukrajinskim medijima da je projektil pogodio poligon na kojem se održavala izložba obrambene industrije.

Ukrajinski glavni državni odvjetnik Ruslan Kravčenko rekao je da je pokrenut kazneni postupak zbog moguće povrede službene dužnosti tijekom organizacije i održavanja događaja.

Na istoku Ukrajine u ruskom napadu zračnom bombom na grad Slovjansk poginulo je pet osoba, a devet ih je ozlijeđeno, rekao je u petak guverner Donjecke oblasti Vadim Filaškin.

Kasnije je rekao da je u novom ruskom napadu na grad u večernjim satima ozlijeđeno 16 osoba te da su oštećene stambene zgrade.