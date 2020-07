[VIDEO] Petrov: Stožer je servis vladajućih, što potvrđuje skandalozno Capakovo rješenje kojim je osigurana saborska većina

Čelnik Mosta Božo Petrov u četvrtak je ustvrdio da je Stožer već mjesecima servis politike vladajućih te ocijenio da je već mjesecima vidljivo da je premijeru Andreju Plenkoviću i predsjedniku Zoranu Milanoviću dobro kada imaju jedan drugoga na tim mjestima

Ono liči na osnovnu školu, dječji vrtić i uopće ne znam kako bih to komentirao. Vjerujem da se on ne može nositi s tim da Most ne pristaje na političke trgovine, vjerojatno je svjestan toga što će se događati iduće četiri godine. A mi će i dalje, kao i prošle četiri godine, predlagati konstruktivne zakonske prijedloge i tražiti od Vlade da ih usvoji. Morat će pronaći jako dobar razlog zašto će ih ponovno odbiti, poručio je.

Ovo nije vrijeme za nadigravanje i nadmetanje jer poduzetnici trebaju sačuvati poslove i radna mjesta. Predsjednik Vlade je jučer došao u Sabor i iskoristio to kao svoj show, a mene show ne interesira nego što se može napraviti za dobro ljudi u Hrvatskoj. Brojni ljudi su u očaju jer ne znaju što će se događati u idućim mjesecima, hoće li ostati bez posla, hoće li moći plaćati kredite, otići van kao pola milijuna Hrvata. To su problemi s kojima se mi u Saboru moramo pozabaviti, a ne komentirati reakcije uvrijeđenog djeteta, poručio je čelnik Mosta. Osvrćući se na prepucavanje premijera i predsjednika, kazao je da mu je žao što se obljetnice Oluje ili Vukovara iskorištavaju za uzimanje političkih bodova. Ja tu ne vidim nikakvu kohabitaciju, vjerujem da je obojici dobro kada imaju jedan drugoga na ovim mjestima i to je vidljivo zadnjih par mjeseci, ustvrdio je Petrov.