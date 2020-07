Petrov: Plenkovićeva reakcija je na razini dječjeg vrtića. Možda zavidi Milanoviću

Predsjednik Mosta Božo Petrov komentirao je sukob predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića. 'Mislim da su ljudi mogli vidjeti njegovu [Plenkovićevu] reakciju pa je najbolje da oni odgovore kojem dobnom uzrastu odgovara onakva reakcija Andreja Plenkovića. Je li to možda osnovna škola, dječji vrtić. Ja ne želim u Banskim dvorima gledati dječji vrtić, nego ozbiljnu Vladu koja će se pozabaviti pravim problemima', kazao je Petrov

Rekao je da je Most pokazao da je konstruktivna oporba te će, bude li ih, podržati sve dobre prijedloge. Komentirao je i odnos premijera i predsjednika.

'Građani očekuju da se riješe njihovi problemi, a on ovakvim reakcijama skreće pozornost i ovaj dom pokreće u dnevnopolitički karneval. Možda se ne može nositi s pritiskom, stresom, možda bi mu dobro došao odmor. Možda zavidi gospodinu Milanoviću koji možda previše odmara', komentirao je Petrov za RTL Danas.

'Ne trebamo više robovati ovakvim predstavama. Jednom Zoranu Milanoviću odgovara Andrej Plenković u Banskim dvorima i Andreju Plenkoviću odgovara Zoran Milanović na Pantovčaku. Ljudima je jasno, oni se igraju. Ove njihove svađe su farsa. Zanimljivo mi je da Milanović pomaže Plenkoviću kad treba nagovoriti Pupovca da netko od predstavnika Srba treba u Knin', ustvrdio je Petrov.

Kaže da je Most konstruktivna oporba i da nitko nikad u povijesti Hrvatskog sabora nije dao toliko zakonskih prijedloga kao što je to učinio Most.