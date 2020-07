Plenković: Suradnja s Mostom i Domovinskim pokretom tek kad promjene retoriku i približe je nama

Andrej Plenković, predsjednik HDZ-a i mandatar buduće Vlade, osvrnuo se u razgovoru za Večernji list na izborni trijumf svoje stranke. Zasad još ne želi otkrivati izgled svoje nove Vlade. Potvrdio je jedino da će ona imati manji broj ministarstava

Smatra da jje HDZ odradio dobru kampanj, prisutniji na terenu i s jasnijim porukama te da su rezultatu pridonijela i sučeljavanja. 'Što se tiče supstance, rezultat je fascinantan. Od 11 izbornih jedinica u kojima smo imali svoje kandidate, pobijedili smo u njih devet, a u trećoj i osmoj HDZ je ostvario povijesni rezultat – u jednoj pet, u drugoj četiri mandata. Ostao je jedino žal za još dva mandata koja su nam promaknula za nekoliko stotina glasova', rekao je Plenković za Večernji list. Upitan jesu li sučeljavanja s Bernardićem bila ključna za pobjedu kazao je da su ona bila dosta različita; prvo u koejm je bilo nadvikivanja i drugo koje je u tehnologiji izvedbe bilo jasnije. 'Čim se došlo do supstance, do konkretnih stvari, vidjelo se iskustvo, oznavanje materije, što je bilo očito osobito u drugom sučeljavanju. Na kraju se veći broj naših sugrađana, koji su do tada možda bili neodlučni, odlučio glasovati za kontinuitet i za povjerenje listama HDZ-a.', kazao je Plenković.

Potvrdio je da se ide u smanjivanje broja ministarstava, ali da nije riječ o deset ili 12 resora već da će ih biti između 12 i 20, ali i da će Vlada biti funkcionalnija i učinkovitija. Na pitanje hoće li po mandat ići sa 76 ili više ruku kazao je da im se nitko nije ponudio niti da je s nekim razgovarao. Naveo je da on nikad ne bi doveo u pitanje legitimitet Miroslava Škore ili Bože Petrova na način na koji su Domovinski pokret i Most doveli u pitanje njegov. 'Ako je za te stranke ispravno da oni budu na čelu, onda razgovaram s njima. Ne uvjetujem da to bude baš ta osoba. Oni su izabrali pristup prema HDZ-u kao da su tu naivci, djeca iz vrtića pa se mogu poigravati s nama. Onaj tko ovako uvjerljivo pobijedi, i to drugi put zaredom, na tu poruku može gledati s čuđenjem i porukom „pa i nije vam baš neka politika“. U konačnici, pokazuju veliko nepoštovanje i prema meni i prema HDZ-u. Da je u pitanju bilo koja stranka i da na trepavicama stoje svi njihovi zastupnici i lideri, tako nešto ne bi prošlo (...) Nigdje drugdje nisam vidio takve ekshibicije, koje nemaju uporišta ni u logici. Koji je to element kod njih bolji u odnosu na mene da bi mi rekli: „Vi ne možete biti predsjednik Vlade“? Temeljem čega? Nemaju ni jedan argument osim neke osobne mržnje, a ni to ne vidim na čemu se temelji', smatra Plenković.