Na Plenkovića reagirao i Hajdaš Dončić: Krajnje skandalozno i suludo

'To je model koji HDZ prakticira unutar vlastite interesne mreže i s trenutačnim partnerima, dok je za SDP takav način odlučivanja neprihvatljiv. Za SDP su stvari jasne: izbor predsjednika Vrhovnog suda postupak je u kojem predsjednik Republike ima jasno propisanu ulogu, dok je izbor sudaca Ustavnog suda isključiva odgovornost Hrvatskog sabora.

Ove se dvije procedure ne mogu politički vezivati niti uvjetovati. Stav SDP-a je da na te funkcije trebaju doći osobe nespornih stručnih i etičkih standarda, neovisno o njihovim osobnim identitetima. Za nas su prihvatljive osobe koje isključivo poštuju Ustav', poručio je Hajdaš Dončić u srijedu navečer.