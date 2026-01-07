vezano imenovanje

Na Plenkovića reagirao i Hajdaš Dončić: Krajnje skandalozno i suludo

Bi. S. / Hina

07.01.2026 u 20:55

Siniša Hajdaš Dončić
Siniša Hajdaš Dončić Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
'Ova izjava premijera da predsjednika Vrhovnog suda želi uvjetovati 'vezanim imenovanjem' sudaca Ustavnog suda je krajnje skandalozna i suluda. Riječ je o grubom nasrtaju na temelje demokracije i izravnom degradiranju integriteta kandidata za ove najviše funkcije. Premijer Plenković ih pretvara u predmet političke trgovine', kaže Siniša Hajdaš Dončić

'To je model koji HDZ prakticira unutar vlastite interesne mreže i s trenutačnim partnerima, dok je za SDP takav način odlučivanja neprihvatljiv. Za SDP su stvari jasne: izbor predsjednika Vrhovnog suda postupak je u kojem predsjednik Republike ima jasno propisanu ulogu, dok je izbor sudaca Ustavnog suda isključiva odgovornost Hrvatskog sabora.

Ove se dvije procedure ne mogu politički vezivati niti uvjetovati. Stav SDP-a je da na te funkcije trebaju doći osobe nespornih stručnih i etičkih standarda, neovisno o njihovim osobnim identitetima. Za nas su prihvatljive osobe koje isključivo poštuju Ustav', poručio je Hajdaš Dončić u srijedu navečer.

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je u srijedu da HDZ želi vezanim imenovanjem izabrati predsjednika Vrhovnog suda i tri ustavna suca tako da dva predloži parlamentarna većina, a jednoga oporba.

Izvor: Pixsell / Autor: Josip Mikacic/Pixsell

'Ta imenovanja će biti vezana. Ići ćemo u proces izbora predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda jedino u varijanti da se izaberu tri Ustavna suca i to na način da dva predloži parlamentarna većina a jedan oporba. To je sustav koji postoji i do sada', rekao je Plenković novinarima nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a na kojoj je usvojen takav stranački stav.

